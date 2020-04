José Cristóbal García: “El paro en Canarias podría llegar al 30%”

La perspectiva que deja para Canarias el último informe del FMI no es precisamente optimista. Este organismo ha estimado un desplome histórico para le economía. A nivel nacional, alcanzando un porcentaje de paro del 20,8% y una caída del PIB de hasta el 8%. Pero en las islas, según la patronal, la caída será aún más acusada, por la dependencia del sector turístico, que se encuentra totalmente parado durante el estado de alarma.

José Cristóbal García, secretario General de la Confederación Canaria de Empresarios insiste en que cualquier previsión hay que ponerla también “en cuarentena”, ya que todo dependerá del momento en el que se consiga superar la pandemia. Destacaba que según los expertos que analizan la situación económica, en Canarias la caída del PIB podría ser del doble que a nivel nacional alcanzado cifras de descenso del 17 o 18%.

Con respecto a los datos de desempleados en las islas, a final del mes de marzo había 50.000 personas más paradas, unas cifras que, según José Cristóbal García, serán mucho peores si las administraciones públicas no apoyan al sector empresarial. “Hay que tener en cuenta que estas cifras no contemplan a los trabajadores que cuentan con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo –ERTE”-. Según el secretario de la patronal, apostar por cifras de parados que alcancen el 30% no sería un disparate.

También aludía a la importancia de la forma de la que se saldrá de este estado de alarma, ya que insiste en que, hasta el momento, “no se está apoyando a los empresarios ni a las pymes que pueden ser los que ayuden a arrancar y superar el último tramo del año tras superar el covid-19”. Asegura que, si desaparecen estas empresas, será muy complicado reactivar la economía.

Por su parte, José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5 señala que, desde el 15 de marzo, cuando se esperaba que esta crisis solo durara unas semanas, ya se preveía que en el mejor de los escenarios el PIB cayera alrededor de un 10% en las economías sustentadas por el sector servicios. “No es de extrañar que estas cifras aumenten”, apuntaba.

El director de la consultoría afirmaba que “por cada semana que pasa la estimación se contrae un 0,2% del PIB por un 10% de economía afectada”. Según este experto, era de esperar que en cuatro semanas ya se superase ese 10% previsto.