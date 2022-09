José Alba, director comercial Lopesan: “Queremos convertir Meloneras en un destino de lujo como Miami”

Lopesan Hotel Group, tiene una fuerte presencia en Canarias y establecimientos en otros países como Alemania, Austria y República Dominicana. Además a nivel internacional se encuentran presentes en destinos como Punta Cana o Tailandia.

El objetivo principal del grupo hotelero ahora es seguir expandiéndose por Meloneras, en el sur de Gran Canaria. En COPE Canarias, hoy hemos hecho un programa especial desde las instalaciones del hotel Lopesan Costa Melonera para conocer la expansión que se está tomando a cabo y los planes de futuro del grupo.

En nuestros micrófonos José Alba, director comercial del Grupo Lopesan señala que “tenemos una debilidad especial por Meloneras. Habrán escuchado algo sobre la resolución de algunos de los terrenos en esta zona donde el grupo se ha hecho grande y fuerte. Donde se han hecho los buques insignias de nuestra marca y ahí tenemos los primeros resorts en construcción. Desde que tengamos la licencia en esta zona empezaremos los trabajos”.

José Alba insiste en que quieren mejorar toda esa zona del sur d ella isla y que para ello van a hacer una apuesta clara. “Nosotros estamos en una apuesta muy fuerte por subir un peldaño más en lo que creemos que es una apuesta de calidad, que es el destino Meloneras. Todo lo que va del faro de Maspalomas hasta la playa de Meloneras, queremos hacer una apuesta por convertirlo en un destino de más vanguardia y llevarlo al lujo”.

“Hay 130 millones de euros invertidos en reformas. Hablo del caso de Faro, pasamos de un 4 estrellas a un 5 estrellas superior y también hemos pasado en el Costa Meloenras de 4 estrellas a un cinco estrellas, aunque con la misma calidad que ofrecíamos siempre”, añade.

José Alba señala en COPE Canarias que le gustaría que Meloneras sea considerado un destino de lujo y que para ello tienen que reformar espacios comerciales, infraestructuras hoteleras etc.

El director comercial de Lopesan: “No solo eso, sino en las reformas de espacio, no solo en espacios comerciales, para las marcas de prestigio, que se está sumando al proyecto de Melonera. Aquí pretendemos estar a la vanguardia y estamos apostando por ser un destino de súper lujo, como puede ser la milla de oro de Marbella o Miami Beach. No tenemos ninguna razón porque nos convirtamos en un destino mundial”.

PRUDENTES CON LA TEMPORADA DE INVIERNO

Desde el grupo hotelero son precavidos en cuanto a las previsiones para la temporada de invierno, la más fuerte en el archipiélago canario. Asegura el director comercial, que sigue habiendo mucha incertidumbre entre los viajeros y “que estas épocas nunca puedo trasladar tranquilidad, pero ciertamente hay una incertidumbre muy alta”.

Considera que “es imposible plantearse las realidades de estabilidad que teníamos en el 2019, porque el 'lead time', el tiempo medio de anticipación de compra, se ha reducido a menos de la mitad. El tener la capacidad de planificar las ocupaciones a largo plazo, para poder optimizar los costes, eso no existen,ahora se tiene que hacer todo a último segundo”, señala.

Además cuenta cómo la inflación también les está perjudicando. “La inflación como sabes nos está dando muy muy duro, con costes que están superando entre el 15 y el 25% los primeros100 productos de la lista de compra de los hoteles”.

José Alba: “En definitiva estamos en una encrucijada muy complicada. Por suerte damos buenas vacaciones, un destino competitivo, teniendo un producto que para el cliente es súper atractivo pero por otro lado hay una serie de retos que no sabemos como se van a resolver, a corto plazo son un poco grises y esperemos que en los próximos años se vayan resolviendo. A día de hoy, incertidumbre, no vemos catástrofe, pero no somos capaces de adelantar nada de lo que va a ocurrir con el paso de los tiempo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

José Alba, considera que el coste energético no va a suponer mucho cambio en la clase media europea que quiera viajar e irse de vacaciones. Asegura que también un cambio en los turistas y que el destino va seguir atrayendo a más viajeros, peor que no se puede establecer un número.

EDEN BEACH LOPESAN COLLECTION HOTEL

Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel ocupa más de 30.000 metros cuadrados y ofrece 208 alojamientos de lujo con una amplia variedad de categorías, desde suites de hasta 30 metros cuadrados a villas con piscina privada. Se trata de un resort creado para brindar una experiencia exótica y relajante a los clientes, con una sugerente propuesta gastronómica y un amplio abanico de servicios personalizados, en el que destaca el Om Spa Eden Beach.

José Alba, que se encuentra en el sudeste asiático por trabjo hablaba así del hotel: “Yo creo que tengo razones para poner los dientes largos, excepto que si estás en el Costa Meloneras,es uno de los pocos sitios que envidiar, pero si están en cualquier otro hotel de la isla, hay muchas razones para venirte a Tailandia y especialmente al Eden Beach Lopesan Collection Hotel”.

“En Tailandia lo que llevamos es la gestión del hotel. Porque parte de la no estrategia del grupo, es seguir creciendo sin necesidad de hacer grandes inversiones y tratando de llevar un trocito del Costa Meloneras a otros sitios del mundo, tanto con el modelo de gestión y estamos muy implicados, de crear esa propuesta de valor exportable. Estamos muy implicados de gente que quiere ponernos en nuestras manos hoteles en cualquier parte del mundo”, concluye.