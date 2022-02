10 jefes del área quirúrgica del Insular respaldan las guardias en urgencias: “Es necesario este esfuerzo”

Diez jefes del área quirúrgica del hospital Insular de Gran Canaria han firmado un documento donde están a favor de la decisión que se ha tomado desde la dirección y la gerencia médica del complejo hospitalario. En dicho documento apunta a que las guardias en urgencias por la alta incidencia covid son “necesarias y hay que hacer esfuerzos”.

En COPE Canarias hemos tratado este asunto con uno de los firmantes, el jefe de servicio de neurocirugía, Daniel Rodríguez Pons. Asegura que ellos no están “en discordancia con lo que han hablado nuestros compañeros, pero creemos que tiene que ponderar la situación”.

“Es cierto que estamos en una situación de pandemia mundial y estamos sometidos a tensiones, porque el sistema sanitario, sobre todo en Canarias, que ya venía con unos problemas de solvencia y la pandemia ha hecho ver nuestras vergüenzas”, añade.

También apuntaba en nuestros micrófonos que la sanidad canaria tiene muchos problemas que solucionar y que por eso han pedido que se mejoren las infraestructuras con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria. “Es cierto que tenemos problemas estructurales y estamos intentando pedir nuevas inversiones y infraestructuras para mejorar la asistencia sanitaria. Es verdad que eso no va a ser en un plazo de 2 o 3 semanas, será a un largo plazo, pero lo estamos intentando solucionar”.

Sobre el tema que las urgencias y las guardias covid, nos cuenta “que probablemente con un modelo diferente o similar, la mayoría de los hospitales canarios están asumiendo esta realidad y haciendo algo similar. Porque a nadie se le escapa que hay una falta absoluta de personal sanitario; bien por las bajas que genera el covid o por el sobredimensionamiento del trabajo que tenemos”.

Insiste en que no se trata de cuestionar las decisiones que toma sus compañeros. Entiende que haya gente que no quiera bajar a urgencias para ayudar en esas guardias, pero considera que “hay que transmitir un mensaje de certidumbre a la población. Debemos apuntar que estamos en un momento en el que la situación que tenemos es de una urgencia sanitaria global. Tenemos muchos pacientes con covid en urgencias y todos tenemos que echar, más o menos, una mano”.

Daniel Rodríguez Pons: “Eso no quiere decir que estemos conformes con la situación. No, porque los servicios quirúrgicos, por nuestra propia especialidad y para lo que nos hemos entregado es para la actividad quirúrgica y la valoración del paciente neuroquirúrgicas. Pero en este momento no hay médicos para ver a pacientes en urgencias y tenemos que ayudar”.

NO NEGAMOS LA REALIDAD DEL HOSPITAL

A pesar de que haya firmado un documento respaldando a la dirección médica del hospital, asegura que no niega la realidad que existe y que están viviendo en el complejo hospitalario: atención precaria a pacientes oncológicos por la falta de cama, falta de personal y sobrecarga de trabajo”

Daniel Rodríguez: “Nadie puede negar que se está haciendo algo más precaria la atención a los pacientes oncológicos porque no tenemos camas, ni tampoco donde ponerlos. Pero también es cierto que las medidas que estamos tomando, son medidas que se tienen que ir tomando, porque hay pacientes en urgencias que tienen que ser vistos también”.

El jefe de servicio de neurocirugía: “Vaya por delante que nosotros bajamos a urgencias a ver a los enfermos de nuestras patologías. Pero vaya por delante además que nosotros somos médicos. Nadie nos pide que hagamos una valoración exquisita de un paciente en urgencias, sino que colaboremos”.

“Yo creo que lo que se nos pide es que seamos médicos de urgencias, sino colaborar. Echar una mano. Lo que no puede ser es que los pacientes demoren 8 o 10 horas en verse en urgencias, porque el paciente que viene a urgencias viene porque tiene una patología urgente”.

EL RESTO DE PATOLOGÍAS SE ESTÁN VIENDO AFECTADAS

El jefe de neurocirugía tampoco ha negado que están haciendo un esfuerzo doble de lo habitual y que hay patologías que se están viendo perjudicadas, como es el caso de los pacientes oncológicos.

“Eso no es mentira, si decimos lo contrario es negar la evidencia. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un esfuerzo doble del habitual, para seleccionar aquellos pacientes que no pueden postergar su tratamiento. Entonces estamos operando a los pacientes oncológicos que no se pueden posponer y no hemos dejado de hacer cirugías, los traumatólogos sus intervenciones… Lo que pasa que estamos haciendo intervenciones que no podemos postergar”, aseveró.

Insiste en que ha habido veces que el paciente se ha visto perjudicado “porque el sistema está al límite, está tensionado entonces tenemos una situación… Pero esto no solo nos está pasando a nosotros, sino le está pasando a todo el país”.

Concluye destacando que “Todo es mejorable. Nadie está conforme con bajar a urgencias, pero la pregunta es: si no hay médicos suficientes, ¿qué podemos hacer? Porque los pacientes hay que verlos. ¿Se podría haber previsto esto? Ahora a toro pasado, mirándolo con perspectiva, podríamos haberlo previsto, pero nadie podría prever hace 2 que íbamos a tener una pandemia, ni una sexta ola. Hay algunas toma de decisiones que quizás podrían ser diferentes, quizás sí, pero yo exhorto a alguien que nos diga en la situación en la que estamos, no solo en el insular, sino en todos, lo que nosotros hemos exteriorizado el problema”.