El jefe de Emergencias de Gran Canaria, al volver de La Palma: “De lo peor que he vivido”

Federico Grillo, jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que la situación que se está viviendo en La Palma, debido a la erupción del volcán en Cumbre Vieja, es de “lo peor” que ha vivido. “En los incendios la situación es diferente, aquí nos sentimos impotentes”.

Advierte que en anteriores erupciones que ha visitado ha confirmado que “la tragedia es enorme”. Aunque la erupción se encontraba más lejos de las viviendas que en esta crisis ocurrida en la Isla Bonita. “Muchas familias se quedarán sin nada. Es imposible detener las coladas”.

Grillo señala que se están intentando controlar las coladas de lava, pero“es complicado y no hay garantías de éxito”. Sin embargo, lo que es esencial, según el experto, es controlar el avance del magma para poder continuar con las labores de desalojo y ayudando a los vecinos a recoger sus enseres personales antes de que llegue la lava. “Es como una avalancha, pero más lenta. Deja tiempo de actuar”.

Además, el jefe de Emergencias del Cabildo insular ha destacado que ha regresado a Gran Canaria, ya que en La Palma, por el momento, no hay riesgo de incendio forestal. “Por la humedad y ya que la zona está bastante limpia, no se esperan incendios”. Actualmente, la humedad en la zona es del 70-80% y esperan que no se produzcan lluvias, ya que, aunque son útiles en los incendios, en este caso podrían generar gases de dióxido de azufre perjudiciales para la salud.

Sin embargo, indica que han preparado un protocolo para que, en el caso de que se inicie un incendio forestal, crear un cortafuegos alrededor de la zona afectada. “Yo tengo la teoría de que la ceniza que está cubriendo ahora mismo la pinocha se solidificará en roca y ayudará a evitar los incendios”.

El personal del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria continúa trabajando en la zona, sobre todo, ayudando a desalojar las viviendas y controlando el acceso a fincas prestando su apoyo en relevos en esta emergencia.