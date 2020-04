Javier Vázquez, afectado por coronavirus, vuelve a abrazar a su familia

Javier Vázquez ha sido uno de los 1.988 casos confirmados de coronavirus en las islas. Él ayer recibía el alta definitiva y ha podido abrazar a sus tres hijos y a su mujer.

El afectado comenzó con síntomas leves parecidos a los de una gripe común. “Empecé a tener fiebre, pero te llegan mensajes de que hay que distinguir la gripe del covid-19”. Así que decidió actuar con prudencia y se quedó en casa. Sin embargo, la fiebre no remitía y comenzaban a ser muchos días con temperaturas por encima de los 38 grados, lo que empezaba a indicar que no se trataba de una gripe.

A partir del cuarto día con fiebre decidió llamar al número que ha dispuesto el Gobierno de Canarias -900 112 061- para resolver dudas sobre este virus. Durante la llamada, los expertos le realizan una serie de preguntas con la intención de evitar que la población acuda a los centros sanitarios siempre que no sea necesario. “Básicamente te dicen: si puedes respirar, quédate en casa”.

Vía telefónica, le indicaron que se pusiera en contacto con su médico de atención primaria, el cual le haría un seguimiento de los síntomas. Este le dio la baja laboral.

Pero los síntomas no remitieron. Javier Vázquez cada vez se sentía peor y llegó un momento en el que comenzó a sentir falta de aire y problemas respiratorios. “Me empezó a doler el pecho, me costaba respirar y bajo recomendación médica me desplacé a urgencias del hospital”. Allí, tras hacerle un pequeño triaje y comprobar que podría dar positivo en coronavirus, le aislaron del resto de pacientes y comenzaron a hacerle análisis y placas para confirmar si tenía el virus.

“A los ocho días de tener síntomas es cuando voy al hospital y es cuando me realizan las pruebas. Si no hubiera empeorado y acudido a urgencias, nunca habría confirmado que era positivo en covid-19”.

Después de estar un día y medio en urgencias y realizarle las pruebas correspondientes los sanitarios deciden trasladar a Javier a una de las dos plantas que están en aislamiento en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria para que pueda ser atendido. Sin embargo, su sintomatología ere leve y solo necesitaba oxígeno. Al segundo día ya no necesitó el oxígeno y continuó recuperándose poco a poco hasta que le dieron el alta hospitalaria.

AISLADO EN CASA

El tratamiento siguió en casa, ya que tuvo que pasar 14 días aislado en una habitación de su domicilio, escuchando a sus tres hijos pequeños y, a su mujer, la cual tuvo que hacerse cargo de todo.

“La situación ya es dura en el hospital porque nadie puede ir a verte. Cuando llegas a casa tienes la tranquilidad de estar en casa, pero los 14 días se llevan mal porque los niños llevan mucha carga”.

Desde la estancia en la que se encontraba, Javier escuchaba a su mujer decir a los pequeños “no se peleen o come por favor”, sintiéndose impotente por no poder ayudar. Aunque, ambos eran conscientes de que lo más importante en ese momento era mantener el aislamiento para evitar el posible contagio al resto de la casa.

El aburrimiento y el sentimiento de culpa son los protagonistas en los días de aislamiento de este padre y marido que sabe que, al pasar la puerta, hay mucho trabajo que hacer.

“A los niños hay que explicarles que tienes un virus. La situación era complicada”. Javier contaba que, en ocasiones, cuando su mujer acudía a la habitación para darle la comida los pequeños se colaban y les explicaban que al salir tenían que lavarse muy bien las manos.

EL DÍA 15

Ayer se cumplía el día 15. El día esperado por Javier y su familia, ya que, al fin, podrían abrazarse. “Me llamaron y me dijeron que tenía el alta definitiva. Era algo que estaba esperando”.

Javier está contento por poder continuar con su ritmo de vida normal, aunque confinado en casa como el resto de la población. Sin embargo, confiesa estar algo preocupado porque no hay test suficientes para garantizar que tras el periodo de aislamiento los contagiados han pasado el virus.

“Hacen un estudio para ver cuando creen que no tienes el virus. Es por estadística, llevas varios días sin síntomas y aislado, pero hay tan pocos test que no te hacen un segundo para corroborar que ya eres negativo”.

Sin embargo, él está contento. Después del hospital y el aislamiento en casa ha podido abrazar a su familia.