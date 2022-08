Javier Doreste no renunciará al acta y el tripartito "se mantiene", porque le apoyan

El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde en Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha afirmado este que no renunciará a su acta ni tampoco peligra la gobernabilidad del tripartito, ya que sus socios de gobierno, según ha aseverado, le apoyan.



"Soy miembro de la coalición Unidas Podemos, que es la que firma el acta y a la que corresponde el grupo municipal y esta formación no me ha expulsado ni me ha pedido que pase a no adscrito", ha expresado Doreste en declaraciones a los medios previas a la presentación del plan de rehabilitación y mantenimiento de las estructuras de movilidad vertical de la capital grancanaria.



Por tanto, el pacto de gobierno del tripartito que firman PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos "se mantiene", y esto "no es más que una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha ni el mantenimiento de la gobernabilidad en la ciudad".



"Serán otros los que tendrán que aclarar por qué hacen público este anuncio ahora", ha continuado, ya que el expediente a Doreste y a otros miembros del partido se abrió el pasado mes de marzo, tras su apoyo público a la diputada Meri Pita, ahora parte del grupo Mixto del Congreso.



"Ya sabían mis diferencias con la dirección y a nadie le ha cogido de sorpresa. Otra cosa es que se decida en este momento, a nueve meses de las elecciones arriesgar un gobierno de progreso, algo que no han conseguido", ha recalcado.



Doreste ha insistido en que el acta está a nombre de la coalición Unidas Podemos y que, por tanto, tanto los concejales como el grupo municipal es de UP .



Además, ha indicado que en su momento hablaron con el alcalde Augusto Hidalgo (PSOE) y Pedro Quevedo (NC), quienes le garantizaron su apoyo, ha dicho, al igual que "también militantes, activistas y de colectivos que no entienden que se dé esta situación".



Doreste también ha llamado a una reflexión a los votantes y se ha preguntado cuánta gente queda de los inicios de Podemos en 2014, especialmente aquellos vinculados a colectivos sociales, vecinales, ecologistas, sindicatos..."



El teniente de alcalde de la capital grancanaria ha asegurado además que no tiene que dar explicaciones sobre la decisión en sí "porque la ha tomado otro", aunque sí ha subrayado que tiene un "compromiso con la ciudad, con los militantes y votantes" que cumplirá hasta el 28 de mayo para que haya un gobierno de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y lo siga habiendo".



Esta situación afecta también a la concejala Mercedes Sanz, responsable del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, quien en un principio también seguirá en el grupo de gobierno.

