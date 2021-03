Javier Doreste dice que ya están aprobando terrazas exprés y los empresarios lo desmienten

Las terrazas exprés siguen generando polémica en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad ha autorizado su instalación, bajo unos determinados requisitos, los empresarios se quejan de la falta de información sobre cómo regularizarlas.

Javier Doreste, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo de este ayuntamiento, asegura que es algo que no se han “replanteado” ya que desde un principio han estado dispuestos a la ampliación de terrazas a través de la petición del titular de la terraza. “De hecho estamos dando ya ampliaciones de terraza, llevamos tiempo dándolas”.

A pesar de las confusiones de algunos empresarios, Doreste asegura que siempre han dicho lo mismo. Darán esta ampliación a quienes cumplan los requisitos, sobre todo el de no perjudique a terceros, esto quiere decir que garantice el paso de los viandantes, no tape escaparates o que no bloquee espacios de entrada a viviendas u otros locales, “el espacio es de todo”.

Incluso explica que han sacrificado plazas de aparcamiento, lo que podría generar problemas con otros empresarios. El Primer Teniente indica que se preocupan mucho por la seguridad jurídica de manera que “ninguna terraza se vea en el juzgado”.

SE TARDA CASI TRES SEMANAS EN CONSEGUIR LA AUTORIZACIÓN

Tras solicitar esta ampliación por escrito, se tarda de 15 a 20 días en darla. Antes se tardaba más, según dice, pero han introducido mecanismos que ayudan a agilizar el proceso. Insiste en que esto no es algo de hace días, se lleva haciendo y diciendo lo mismo desde el pasado 2020 cuando se redujo el aforo.

“Es una situación muy dura para todos y el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo financiero, ha sacrificado ingresos a favor de los empresarios”. Afirma que la ciudadanía ha sido solidaria aceptando la ampliación desde el primer momento a pesar de algunas denuncias.

Después de escuchar al concejal de urbanismo, en COPE nos hemos puesto en contacto con la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, que esta mañana de martes se ha puesto en contacto con la licencia de oficinas y actividades, hasta en dos ocasiones. Nos ha contado como en esa oficina le han contestado que ellos “no sabían nada” y que llamara a alcaldía, tras lo cual ha decidido escribir un correo para que quedase constancia.

LOS EMPRESARIOS TIENEN DUDAS SOBRE CÓMO SE TRAMITA

Los empresarios tiene varias dudas acerca de cómo se puede llevar a cabo el proceso para regularizar las terrazas. La primera de ellas es si existe un documento específico para solicitarlas, después no saben si necesitan que alguien les apruebe la solicitud y la tercera duda tiene que ver con las palabras del alcalde de la ciudad, Augusto hidalgo, cuando aseguraba que podrían instalarse si no molestaba a terceros.

Angélica Rodríguez señala que este último es un concepto muy subjetivo y que tiene que ver con la situación de cada persona. Recuerda que la terraza exprés no solo beneficia al propietario y a sus trabajadores, sino a toda la cadena de suministros que trabaja con ese establecimiento.