Ithaisa Suarez pide ayuda para seguir buscando a Yéremi

13 años después, Ithaisa Suarez sigue luchando por encontrar a su hijo Yéremi Vargas, con la misma fuerza que el primer día de su desaparición. En esta ocasión ha pedido, a través de redes sociales, que se comparta la foto del joven, junto con la información de contacto de la búsqueda.

En la publicación, Suarez reconoce lo difícil que ha sido todo este tiempo y cómo les ha afectado, aunque señala que algún día dará testimonio de lo que han sufrido en esos 13 años. Este es el texto íntegro:

"Hola a tod@s. Quiero agradecer el apoyo que siempre nos dan y quiero pedirles que por favor vuelvan a compartir el cartel de mi niño. Que no hemos parado de buscarle en estos casi 13 años. Este último más intenso. Aunque nos vean reir y seguir una vida "normal" la realidad es que estamos muertos por dentro y nadie se imagina lo que hemos y estamos pasando. Pero no lo pido por nosotros lo pido por él. No quiero que se olvide que le seguimos buscando cada día".

"Un día contaremos todo lo que estamos pasando y lo duro que es dar cada paso que tenemos que dar. Levantarse por la mañana. El día a día. Ver sus cosas su habitación vacía sus juguetes ropitas ? y el tiempo pasando. Gracias por tantas personas que a pesar del tiempo que a pasado no dejan que caiga en el olvido. Necesitamos recuperar a Yeremi esté cómo esté".

"El no tiene que estar como nos imaginamos no podemos vivir así. Buscando en cada barranco en cada espacio así pensando que puede ser. Seguimos haciendo muchas cosas, muchísimas y pronto esperamos que den resultado con mucha fe. Gracias a todos".