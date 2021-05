Ithaisa Suárez manda un mensaje a la madre de las menores desaparecidas: “Que confíe en su corazón”

Este lunes los servicios de emergencia continúan con la búsqueda del padre y las dos menores, de 1 y 6 años, Anna y Olivia, desaparecidos en Tenerife el pasado martes. Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas, menor desaparecido en Vecindario, en Gran Canaria, hace 14 años, ha querido mostrar su apoyo a la madre de las menores desaparecidas relatando cómo lo pasó ella en esos primeros momentos de desesperación.

En los micrófonos de COPE Gran Canaria ha insistido en que está “en buenas manos”, ya que la UCO (Unidad Central Operativa), de la Guardia Civil, está poniendo todos los esfuerzos y efectivos para descubrir el paradero de las niñas. “Nosotros sabemos que la incertidumbre es terrible, pero le mandamos mucha fuerza y todo nuestro apoyo, mi familia y yo”, asegura Ithaisa.

Nuevo registro en la casa del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife Los investigadores tratan de reconstruir los últimos movimientos de Tomás Gimeno Santa Cruz de Tenerife 03 may 2021 - 12:32

La madre del menor desaparecido en Gran Canaria apoyaba a esta madre indicándole que lo más importante es “que confíe en su corazón”. “Que apueste por lo que ella siente y nada más”, ha recalcado la madre de Yéremi Vargas.

Ithaisa recordaba que durante los primeros días tras la desaparición de su hijo no podía dormir y estaba prácticamente sedada rodeada de un equipo de psicólogos y de su familia que le mostraron todo el apoyo que necesitaba. “Yo no podía escuchar nada negativo, fuera verdad o no me dolía muchísimo”, ha confesado.

Ithaisa destaca que la familia de las menores desaparecidas solo debe atender a la información que les ofrecen las fuentes oficiales de la investigación, ya que hay muchas personas que actúan solo “por hacer daño”. “La Guardia Civil siempre estuvo con nosotros y nos decía que solo hiciéramos caso de la información que ellos nos daban que era la verdadera y que confiáramos en ellos”.

La madre del menor desaparecido que entiende la situación que está pasando la otra mujer le ha mostrado todo su apoyo. “Que confíe en la UCO y desde aquí mucha fuerza y ánimo y que no pierda la esperanza”, ha aseverado Ithaisa.