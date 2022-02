Isabel Mena: "Hay que planificar la vida entera de Said"

Said, es un joven inmigrante de 28 años que llegó a Gran Canaria hace dos años, después de pasar por el infierno del muelle de Arguineguín, sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico, desde entonces solo ha tenido al ayuda de una enfermera del hospital Insular de Gran Canaria, Eugenia Pons, ella pide que sea trasladado a un centro especializado de atención integral a las personas con discapacidad física o un centro sociosanitario que pueda hacerse cargo de su delicada situación.

En la Mañana de COPE Gran Canaria hemos hablado con la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Isabel Mena reconoce que “al ser muy joven, la solución en ningún caso puede pasar por que estén en un centro sociosanitario de mayores, primero porque tienen mucha por delante y porque la vida en una residencia no está pensada para personas tan jóvenes.”

La solución según la consejera está en un centro para personas con discapacidad física, “un centro donde la rutina es diferente, en Gran Canaria, hay uno, en Arucas y se procede al análisis del perfil, las necesidades y luego buscar el recurso que mejor se adapte a ellas.”

No obstante, aboga por estudiar en profundidad el caso de Said por parte de los técnicos para conocer exactamente que recurso poner a su disposición, reconoce que “el Cabildo sí tiene centros de día, donde van muchos usuarios de la isla y donde no solo supone un espacio donde estar atendido no solo durante las horas de día, también espacios de rehabilitación para garantizar la mejora de la salud de los usuarios.”

Mena alerta de que en el caso de Said “hay que planificar su vida entera y entendiendo la edad y las necesidades, hay que trabajar con ellos en un proceso de rehabilitación que les garantice mejorar su calidad de vida.”

Otra de las peticiones que realiza la enfermera que se encarga de Said es una silla de ruedas adaptada a sus necesidades, en este caso, la consejera incide en las ayudas que ofrecen los Ayuntamientos “ellos prestan estas ayudas para material ortopédico que necesitan las personas, son subvenciones que se dan habitualmente, pero desde el Cabildo buscaremos una solución, sin embargo, lo que necesidad Said es un centro de atención a personas con discapacidad CAMF.

Finalmente, Mena, se compromete a conocer de primera mano la situación de Said para conocer “en qué situación esta en estos momentos, qué informes maneja Sanidad para cuando se produzca la salida hospitalaria de Said, tener una alternativa para él.”