Investigan a tres personas por el robo con fuerza de 900 kilos de aguacate en una finca de Gáldar

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha investigado a tres personas por varios delitos de robo con fuerza el pasado 12 de enero en el que presuntamente sustrajeron hasta 250 kilos de aguacate en una finca del barranco de Anzofé, en Gáldar (Gran Canaria), y un día más tarde se esclareció otro delito continuado de robo con fuerza por la sustracción de otros 650 kilos de aguacate al detener a uno de los investigados tras ser sorprendido con una bolsa de aguacates en las inmediaciones de otra finca afectada.

Las investigaciones se produjeron después de que el Equipo Roca de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, tuviera conocimiento de que se estaban produciendo varios robos en una finca aislada del municipio de Gáldar desde principio del mes de enero.

En concreto, en una denuncia se informaba de varios robos en los que se habían llevado de la finca unos 250 kilogramos de aguacates, lo que estaría valorado en unos 1.000 euros, y a donde habían accedido mediante escalo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante el conocimiento de estos hechos los agentes realizaron pesquisas policiales basadas en discretas vigilancias y seguimientos, lo que les permitió identificar a tres personas implicadas gracias a que esta explotación disponía de cámaras de seguridad, todo ello en coordinación con la Policía Local de Gáldar, ya que se llegó a localizar a unos de los investigados que aparecía en una de las imágenes.

Así, tras detener a uno de estas personas investigadas, agentes del Equipo Roca que trabajaban en otra investigación paralela por robos similares en otra finca cercana al pueblo de Gáldar, comprobó como todas las pesquisas apuntaban a uno de los investigados al ser conocido por realizar en otras ocasiones la misma actividad delictiva.

En este caso, según la denuncia inicial, la finca había sido afectada por el robo continuado de 650 kilos de aguacates de la variedad HASS y OROTAVA, valorados en unos 3.000 euros.

Señalan que el Equipo ROCA, en el marco de sus competencias para prevenir los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales, seguían una investigación con el seguimiento del producto y la vigilancia discreta de la propia finca ante las sospechas de que fuera esta persona la que se estaba introduciendo en la misma porque había sido visto en multitud de ocasiones por varios testigos.

Además, se da la circunstancia de que, al día siguiente de su investigación, las pesquisas policiales dieron su fruto porque fue detenido por el Equipo Roca con una bolsa de aguacates en las inmediaciones de la finca afectada.

El detenido es un vecino de Gáldar, de 49 años, que fue puesto a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Santa María de Guía, dictando su ingreso en prisión por otras causas pendientes con la administración de Justicia e igualmente relacionadas con hechos delictivos contra el patrimonio.

La Guardia Civil alerta de la "peligrosidad" que implica el consumo de aguacates sin el control sanitarios pertinente, ya que pueden ser tóxicos al no haberse desprendido completamente de los productos químicos aplicados para el control de las diferentes plagas existentes, por lo que no se recomienda la compra de estos productos si no es únicamente en establecimientos autorizados, además de conllevar a la comisión de un delito de receptación por parte de los establecimientos o personas que compren estos productos, sabiendo de su ilícita procedencia.