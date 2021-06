El International Fillm Tour vuelve al Teatro Guiniguada este viernes partir de las 19:30, con una selección de los mejores documentales emitidos durante los 15 años de exhibición. Chema Moreno de Kinema Producciones, productora y organizadora del evento pasó hoy por los micrófonos de COPE, en declaraciones a La Mañana de COPE Gran Canaria afirmó que “ha sido complicado elegir la selección de filmaciones que se exhibirán este año porque en cada evento procuramos superarnos, cada año hay 6 o 7 documentales de primera calidad, de rincones bellísimos del planeta y nos ha sido muy difícil elegir los mejores de estos años.”

El Internacional Ocean Film Tour Best Of ofrece una selección de varios documentales, en versión original con subtítulos en español muy variada y contada en primera persona.

El programa de este año presenta varias películas con un tiempo total de ejecución de aproximadamente 120 minutos. A esto se le suman la moderación del programa y algún invitado especial en cada evento, hasta completar las casi 2 horas y media/3 horas de experiencia.

En muchas ciudades, el International Ocean Film Tour está acompañado por organizaciones de protección ambiental e invitados de lujo del ámbito nacional o internacional que muestran pasos importantes que todas las personas puede dar para proteger los océanos.

THE BEST OF

Serán 4 las filmaciones que se exhibirán este año. Sonic Sea: un documental que instruye al espectador para proteger la vida en nuestras aguas de los efectos destructivos de la contaminación acústica oceánica.

Chasing The Thunder: Refleja el negocio multimillonario de la pesca ilegal “Thunder”, la película es es un thriller de la vida real en mares agitados: una épica persecución marítima de 110 días a través de tres océanos.

The Weekend Sailor: Cuenta la historia de Ramon Carlin, llamado el marinero del fin de semana que se inscribe en una singladura de 27.000 millas en el mar, la película exhibe la legendaria historia de un hombre para el que el mundo de la navegación no estaba preparado.

Paradigm Lost: Narra el talento natural y excepcional de Kai Lenni, ya sea con Kite, Windsurf, Stand Up Paddle o Surf, se describe acertadamente como un hombre de agua total. El hawaiano de 25 años, que pisó una tabla de surf por primera vez a los cinco años.

INVITADOS ESPECIALES

El festival también cuenta con la invitación especial de diferentes personalidades de reconocido prestigio en el sector, en esta ocasión participará, Fran Otero; Doctor en Ciencias del mar e investigador asociado al Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su investigación actual se centra en el funcionamiento de diferentes especies "ingenieras de ecosistemas", como los fondos marinos de rodolitos o los bosques de coral negro, y el efecto que tienen los factores ambientales en las comunidades animales asociadas.

Desde el 2019 está implicado en el programa “La Planète revisitée” coordinado por el Museo de Historia Natural de París, cuyo objetivo es hacer un inventario de la biodiversidad marina en regiones del planeta consideradas prioritarias para su conservación. Polifacético, es un gran embajador de los océanos con su participación en actividades de divulgación y en varios documentales de naturaleza premiados internacionalmente.

Sergio Penzo; el director de Panthalassa,un colectivo global de creativos, cineastas, escritores y narradores que crean historias interesantes de belleza invisible sobre el océano para socios de ideas afines.Penzo ha colaborado y trabajado con instituciones de reconocido prestigio como OCEANA, National Geopraphic o " el Chef del Mar " andaluz y estrella Michelín, Angel León en un proyecto pionero en el mundo.

Chema Moreno apunta que “la finalidad del festival es divulgativa, pretende concienciar a la población a través de la protección y conservación de los océanos.” La muestra no solo se sostiene con las proyecciones y la presencia de los invitados también se sortearán diferentes experiencias, todas relacionadas con el mar.

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de Entrees.com, la web de Kinema Producciones y su perfil de Facebook

KINEMA PRODUCCIONES SL

Kinema Producciones SL fue fundada en 2019 pero con una experiencia de más de 23 años, está especializada en la concepción, organización ycomercialización de eventos deportivos en general pero también de giras de cine en los sectores de deportes al aire libre, naturaleza y aventura enEspaña. Los formatos más conocidos que produce y distribuye con éxito son European Outdoor Film Tour en toda España y el International Ocean FilmTour solamente en Canarias