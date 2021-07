El Insular ya prepara su plan de contingencia para la oleada de contagios que se esperan las próximas semanas

El Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria prepara ya la planta 11 del centro para tratar a pacientes con covid-19, debido al incremento de casos en la isla y el repunte que se espera en las próximas dos semanas y a que el espacio de que dispone ahora para esos enfermos, la planta 8, está ya al 50 por ciento.



La directora del centro sanitario, Alejandra Torres, ha advertido en los micrófonos de COPE Gran Canaria que lo que más preocupa es que "se está incrementado de forma muy significativa el número de pacientes hospitalizados en la última semana" y ya hay 13 positivos ingresados en la planta covid (la 8) y un paciente en la Unidad de Medicina Intensiva.



Ante la posibilidad de que se mantenga la tendencia y ya cerca del 50 % de ocupación de la planta 8, han decidido preparar la 11, actualmente con pacientes ingresados a los que se reubicará en los próximos días. Las edades de los ingresados en planta oscilan entre los 20 y los 92 años, con una media de 49,7 años, y la gran mayoría sin patologías previas.



Además, Torres ha informado de que hay cuatro pacientes que fueron ingresados por la enfermedad pero ya han dado negativo, aunque siguen siendo tratados por problemas derivados de la covid. También hay dos paciente en cuarentena por contacto estrecho con positivo, uno de ellos en valoración y a la espera de resultados de la PCR por sospecha.



Ya ha sido activada la primera fase del plan de contingencia con las 38 camas en planta covid y de cara a superar el 50 % de ocupación "se prepara siguiente fase para los próximos días, que es ocupar la planta 11 del Hospital Insular".



Los profesionales sanitarios además han activado el Plan Aborda, con el que ponen "toda la carne en el asador" y que está diseñado para acelerar recuperación de actividad que se perdió por el confinamiento en otras patologías no covid, ha explicado Torres.



Se está haciendo "un gran esfuerzo para incrementar el número de consultas externas en horario de mañana y tarde, incrementar la actividad quirúrgica también mañana y tarde", y se tratará que el periodo de verano con las vacaciones del personal "no afecte en disminuir esta actividad".



El objetivo principal, ha dicho, es "lograr la recuperación lo más pronto posible" de toda la agenda, aunque esta estará "a expensas de la pandemia". Si los casos covid necesitan "más espacio y personal, no se podrá destinar a otros pacientes", por lo que es "importantísimo el esfuerzo para revertir la situación" y no volver atrás, ha lamentado.



El incremento de casos covid ha caído como un jarro de agua fría entre los profesionales sanitarios, que como ha expresado Torres "están agotados" y temiendo "recuperar la situación covid ya vivida" aún antes de haber recuperado lo perdido en el último año en actividad.

Los próximos días "no serán fáciles por el incremento de la incidencia acumulada", pero confía en que sea "un pico breve y lo más bajo posible".