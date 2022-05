Inquietud de padres de niños con cáncer por los ruidos de las obras en el Materno Infantil

Las obras que se están llevando a cabo en la unidad de oncología y pediatría del Hospital Materno Infantil para arreglar unos baños en mal estado están ocasionando graves molestias entre los niños ingresados con cáncer.

Las quejas son constantes por parte de los familiares y trabajadores del centro. Pablo es uno de los padres que ha levantado la voz. Denuncia que su hijo y el resto de jóvenes pacientes en situación de vulnerabilidad tienen que soportar ruidos de taladros desde muy temprano y el polvo que se filtra por las ventanas: “Estamos viviendo una situación decadente con ruidos y polvo por unas obras. Es admirable lo que aguantan estos pequeños. Desde las 8:30 de la mañana ya se escuchan los ruidos, los martillos y los taladros y me parece muy mal que no se haga nada al respecto y que no sean conscientes de que es un problema grave para niños en situación vulnerable”, aseguró en COPE Canarias.

Los padres denuncian el mal estado de las instalaciones y no entienden que tengan que compartir habitaciones. Los padres han pedido el traslado de los niños a otra planta, solución que la gerencia del hospital rechaza por estar ocupada por pacientes covid: “La planta está obsoleta y pedimos que se trasladen a otra planta y nos lo han denegado. Yo temo por mi hijo, porque está vulnerable, y está claro que hace falta ampliar las instalaciones. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que hacer algo, pero ya”, añadió indignado

Por su parte, la asociación de niños con cáncer “Pequeño Valiente”, también elevó la voz y pide que la solución sea algo más que una negativa a trasladar a los niños. Entienden que se trata de una causa de fuerza mayor, pero recuerdan que solo cuentan con 5 habitaciones, porque tres están inhabilitadas: “Nos hacemos eco de lo que sufren estos niños, porque es lamentable. Sabemos que se trata de una causa de fuerza mayor, pero la pregunta es porqué no se trasladan a esos niños”, señala Miriam López, trabajadora de “Pequeño Valiente”.

López apunta como opción alternativa el Hospital Militar: “Antes de dar una negativa se debe buscar una solución, como el Hospital Militar” y recuerda que “los niños reciben tratamientos fuertes...Imagínate si a eso se le suman ruidos durante ocho horas y padres desesperados y con sentimiento de impotencia. Vamos a ir a por todas y a buscar una solución”.