De la inmunidad de grupo al contagio intrafamiliar

La inmunidad de grupo no ha sido tan efectiva como nos trasladaban los especialistas sanitarios al principio de la vacunación y estamos comprobando como su efecto es inútil ante la transmisibilidad de ómicron. A día de hoy la única forma para evitar una expansión de la covid es continuar con las medidas de control para controlar los contagios comunitarios y así evitar suponga un peligro a la sociedad.

Cierto es que hay evidencias científicas para reconocer que las vacunas funcionan, ómicron se ha encargado de certificar que, gracias al antídoto, el impacto del coronavirus en nuestra salud es mucho menor, sin embargo, no en todos los casos es así; la importancia de la carga viral en el huésped es fundamental para determinar el cuadro médico del paciente.

La nueva cepa sigue extendiéndose en la población con cifras jamás vistas, Canarias contabiliza 80.000 casos activos de covid con familias completas contagiadas.

PRIMER CONTAGIOS FAMILIAR Y DESCONTROL EN LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS

La historia de la familia de cuatro miembros; padre, madre y dos niñas de 6 y 8 años, puede ser un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en las casas canarias. I.R.E. vacunada con doble pauta, se contagió en su puesto de trabajo, presta servicios en unos grandes almacenes sin ventilación de material tecnológico de consumo, con el trasiego de estos días de navidad era cuestión de días su positivo y así fue, el problema es que, entre tantos clientes, la carga viral fue tal que le diagnosticaron covid agravado con neumonía al obtener una tasa de saturación de oxígeno en sangre del 75 %.

Si ya de por sí, este cuadro médico es preocupante, también lo es el trato que tuvo en un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria, según nos relata, “me sentía muy mal, sin poder respirar y en el centro sanitario me dejaron en la calle, aludiendo que en el interior no se podía estar por falta de ventilación, esa tarde, hacía frió y llovía, y yo a la intemperie a la espera de ser atendida, finalmente me diagnosticaron covid agravado con neumonía, me enviaron a casa recetándome aerosoles.”

Una paciente con tal carga viral es una bomba de relojería en casa, por ello, su marido, J.B.G. adquirió tres test de antígenos para su familia, todos con resultados negativos, sin embargo, el padre de familia ya comenzaba a sufrir síntomas, en ese momento y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, decidió llamar al número de teléfono de atención covid: “tras 45 minutos de espera, me atiende la operadora y me comenta que al ser contactos estrechos y tener síntomas no debíamos salir y al día siguiente ya nos llamarían del Servicio Canario de la Salud para comunicarlos el protocolo a seguir.”

A las 24 horas, I.R.E. recibió una llamada del SCS con la cita previa de una prueba PCR para las dos niñas, y recomendándole que asistan al colegio, al marido, con síntomas, no se le hacía ninguna prueba diagnóstica y se le recomendaba acudir a su puesto de trabajo.

J.B.G decide no llevar a sus hijas al colegio ni acudir a su puesto de trabajo en previsión de un posible brote y tras acudir a la cita con la prueba diagnóstica, adquiere otros tres test de antígenos y el resultado continúa siendo negativo para todos.

COMIENZAN LOS CONTAGIOS FAMILIARES

La tarde del día siguiente empieza la cadena de contagios, la hija menor, M.B.R arroja resultado positivo por covid, está asintomática pero esta contagiada, sin embargo, el resultado de la mayor, todavía no ha llegado. El padre recibe una llamada para enfrentarse a una prueba de antígenos, después de casi 1 hora de espera, se lo realizan y también es positivo, y minutos después nos enteramos de que la hija mayor también es positivo por coronavirus.

Ahora en casa todos estamos contagiados, la peor parte se la lleva I.R.E. que sigue encamada y sobrellevando la situación: “estoy mejor, me puedo levantar, pero me sigo cansando y en ciertas ocasiones me cuesta respirar, espero poder estar el lunes en condiciones para comenzar a trabajar que es cuando se me cumple la baja.”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las dos niñas hacen la tarea del colegio en casa y completamente asintomáticas: “era nuestra gran preocupación que el covid atacara a las niñas porque entendemos que su sistema inmunológico es más débil que el de una persona mayor, sin embargo, vemos que la carga viral de ambas es muy pequeña.”

Y el padre de la familia que continúa con su vida y con la fortuna de poder realizar su trabajo en modalidad on line gracias a los adelantes tecnológicos.

LO PEOR, COMPAGINAR LAS TAREAS DEL HOGAR CON EL TRABAJO.

Con todos contagiados en casa, la compra solo se puede hacer a través de internet: "es una alternativa muy buena, pero muy impersonal porque no puedes tocar el producto fresco, sin embargo, lo peor no está en la compra, el problema son los minutos del día, no hay tiempo para todo: preparar el desayuno para los cuatro, interrumpir el trabajo porque cualquiera de las niñas demanda atención con los deberes o cualquier otra vicisitud como pelearse entre ellas, volver a coger el ritmo del trabajo, preparar la comida, la merienda, la cena, mantener la casa al día; lavadoras, lavavajillas, mientras trabajas y te ocupas de tu familia, es difícil, pero se sobrelleva como se puede.”