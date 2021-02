Inmigrantes adultos, de hasta 41 años, se hacen pasar por menores de edad

Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que es esencial agilizar los procesos de realización de las pruebas óseas que permiten saber qué inmigrantes de los que dicen ser menores de edad lo son y cuáles no.

Según la directora, el proceso es una “maraña muy compleja” y debe recuperarse el ritmo de realizar 100 pruebas a la semana para evitar que aquellas personas mayores de 18 años sigan en recursos de acogida temporales puestos en marcha por el Gobierno de Canarias para alojar a Menores Extranjeros No Acompañados.

Iratxe Serrano prevé que “alrededor de 600 inmigrantes que dicen ser menores de edad y que están alojados en estos recursos tienen más de 18 años”. Algo que supone un problema, ya que, según la directora, son algunas personas adultas las que toman la iniciativa de crear motines y conflictos en los establecimientos en los que están alojados de manera temporal.

“A cualquier chico que es joven se le da por menor”, asegura la directora. Sin embargo, insiste en que la duda solo existe en la franja de edad entre los 17 y los 24 años. “Yo soy la directora general de la Protección a la Infancia y a la Familia y tengo unos 300 tíos que superan los 25 años y otros 300 que están en el limbo y que pueden tener entre 17 y 24”.

Serrano critica que se ha identificado a hombres con edades muy por encima de la mayoría de edad. “Se ha detectado a hombres de 30 años que dicen ser menores, y el más mayor que hemos tenido tenía 41 años”, denuncia.

La directora señala que los conflictos no los producen los niños menores de 17 años, que incluso están asustados por la forma de actuar de estas personas. “Cuando veo fotografías no tengo dudas, no entiendo por qué la Policía no está haciendo su trabajo bien si se ve que son mayores”.

Iratxe Serrano afirma que, en la última reunión, la fiscal fue “muy tajante” con la permisividad de entrar en los centros a “cualquier joven”. “Hay una duda razonable entre 17 y 24 años, más allá no lo es”.

Desde la Dirección de Protección a la Infancia y la Familia destacan que hay que “proteger a los menores”, sobre todo a los más pequeños, por ello se deben agilizar las pruebas óseas y sacar de los recursos de protección a los adultos que, en muchos casos, son los que están protagonizando las escenas violentas.