Un inmigrante acogido en un campamento de Canarias: "Nos tratan como animales"

Los inmigrantes que residen en los campamentos de Canarias se quejan de las "indignas" condiciones en las que tienen que vivir. Muchos de ellos ni siquiera quieren vivir en los campamentos instalados para acogerlos y han pedido que les busquen una solución.

Es el caso de Toto, marroquí de la ciudad de Dajla, de 25 años de edad. El pasado 24 de noviembre de 2020 llegaba al Muelle de Arguineguín en patera después de una travesía de dos días. Como relataba en nuestros micrófonos estuvo tres días viviendo en ese muelle abarrotado de gente, unas 700 personas hacinadas.

Tras esos días de espera, Toto fue trasladado a un complejo hotelero, Arquineguín Park donde estuvo viviendo un mes y 20 días, hasta que lo trasladaron El Lasso, al Colegio León. Tras el paso por ese centro de acogida, lleva 19 días aproximadamente residiendo en el campamento Canarias 50, que ha sido noticia estos últimos días por las inundaciones que sufría la semana pasada.

“NOS TRATAN COMO ANIMALES”

Toto asegura que han tenido problemas en este campamento debido al frío, a las lluvias y al reboso de una tubería, que lleno el recinto de aguas fecales, dejando un olor nauseabundo. Además asegura que no tienen suficiente agua caliente para todos en las duchas y que la comida que les sirven mo es muy buena.

Marroquí: “No nos tratan como humanos, nos tratan como animales. No hay agua caliente en las duchas, por las mañanas cuando entran 3 personas en las duchas ya no hay”.

Asegura que deben cumplir una serie de normas y que los que son conflictivos son echados de la instalación por Cruz Roja. Además deben respetar el toque de queda y quien no lo haga se queda sin comer. “Podemos entrar y salir del campamento, pero no podemos entrar más tarde de las 10 de la noche. Hay normas y las tenemos que cumplir; si no llegas a tiempo no vas a comer”.

En cuanto a la comida, asegura que allí, en el Canarias 50 no es tan buena como la del Colegio León. “La comida es más o menos, ya que nos dan una comida tan buena como en otros sitios. En el campamento de Cruz Blanca, en el Colegio León, si dan comida buena, pero aquí una mierda. Pan, zumo, queso y café”.

Dice Toto que por ahora no han tenido problemas con los vecinos de la zona, salvo en una ocasión en la que les tiraron objetos como "botellas de plástico o piedras".

“No todos los canarios son malos, en todo el mundo hay gente buena, y gente mala. Pero hay algunas personas nos han tirado piedras y también botellas de plástico dentro del campamento”, añade.

TODOS QUIEREN IRSE A LA PENÍNSULA

Toto nos contaba en COPE que el quiere marcharse a Barcelona a trabajar y vivir pero que no le dejan. Asegura que utilizan Canarias como puente para irse al resto de Europa y que se han visto encerrados en un sitio donde no quieren vivir.

Señala que desde hace meses están todo el día haciendo lo mismo y que quieren trabajar. “Nos levantamos a las 8, vamos a tomar desayuno, luego vamos a las carpas y hay gente que limpia ropa, pero no hay nada más. Estamos tristes y desesperados solo queremos marcharnos a la península”.

Asegura que ha intentado volar hacia la Península en dos ocasiones y que nunca le han dejado a pesar de tener su pasaporte marroquí en regla. Además Toto dice que una de esas veces lo metieron durante dos días en el calabozo por intentar volar hacia Barcelona.

Toto: “No podemos volar porque dice el gobierno que los inmigrantes no pueden volar sin papeles. Yo tengo mi pasaporte marroquí, yo fui dos veces para viajar y no nos dejan volar la policía. Tuve que ir dos días al calabozo, dos días y después me dejaron libre”.

Concluye destacando que: “Nosotros queremos irnos a la península. La Mayoría utilizan la isla como puente, la mayoría no quiere quedarse en España. Quieren irse a Madrid, Málaga, Huelva, Sevilla o Barcelona. Aquí no queremos quedarnos”.