Inmaculada Medina: "El Carnaval debe homenajear a quienes lo han hecho grande"

Hoy comienzan los actos oficiales del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con el pregón a cargo de La Trova a partir de las 21:00 horas en el parque de Santa Catalina. Todos los actos se celebrarán con fuertes medidas de seguridad debido a la incidencia de la covid en la isla que continúa en fase 4.

La concejala de Carnaval del consistorio capitalino, reconoció en La Mañana de COPE Gran Canaria su nerviosismo porque “quieras o no, después de dos años sin carnaval, ponerlo en marcha, trabajarlo y que esté todo a punto, dentro de la responsabilidad también te genera nerviosismo.”

La Trova ha sido la elegida para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de este año que se celebrarán en dos entregas; por una parte, los actos oficiales que comenzarán hoy y en junio, si lo permite la incidencia epidemiológica, los actos multitudinarios, Medina reconoce que el pregón será “emotivo y divertido” porque había muchas ganas de volver a la normalidad celebrando las carnestolendas.

Todos los actos estarán sujetos a las medidas sanitarias, para controlar los aforos, todas las entradas se adquieren a través de plataformas telemáticas; http://lpacarnaval.com/es/ o https://entrees.es/busqueda/parque-santa-catalina medina reconoce que este procedimiento permite verificar los aforos, también se garantiza la distancia interpersonal y la obligatoriedad de las mascarillas “es necesario cumplir con todas las medidas, nosotros tenemos que ser con eso muy estrictos y responsables.”

En cuanto al programa, se mantienen los tradicionales; el pregón, la gala de la Reina del Carnaval, la gala Drag, la final de murgas, concurso de disfraces, la gala de la Gran Dama, y la noche de Pedro Dactari, este último es una de las grandes novedades del Carnaval que el ayuntamiento pretende mantenerla en el tiempo, al respecto, la concejala asegura “en la medida que podamos y mientras yo sea la responsable, si tengo la posibilidad de continuarlo, vamos a mantener estos homenajes, para darle un poco a toda esta gente que tanto ha dado por nosotros, porque cada uno en su arte y su estilo, han hecho grande las fiestas”

Próximamente se conocerán los presentadores de los diferentes eventos, pero la concejala si ha adelantado que uno de los presentadores de la gala Drag será Roberto Herrera, todavía se desconoce quién será su pareja.

La cabalgata no se celebrará, se dejará para junio pero sí se realizará el Entierro de la Sardina como obituario a las carnestolendas, al igual que el pregón es un evento de obligado cumplimiento porque pone el fin a las fiestas sin embargo este año será diferente a otras ediciones ya que no finalizará el carnaval, sino la primera parte de las fiestas, al respecto, Medina no ha querido desvelar cuales son los planes del ayuntamiento, “vamos a tener el acto del entierro de la sardina, será muy diferente, a la gente le va a gustar y se celebrará en el parque de Santa Catalina.”