Inma Medina: “El carnaval no se improvisa y no contemplamos que se suspenda”

La celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando que hablar. A falta de conocer la decisión de las autoridades sanitarias sobre su celebración, desde el ayuntamiento de la ciudad tienen claro que no hay motivos para suspenderlo: “Estamos todos confundidos y volvemos a repetir que será un carnaval de galas y concursos en un espacio abierto como el Parque Santa Catalina y cumpliendo escrupulosamente con todas las medidas sanitarias”, aseguró Inma Medina, concejala de carnaval.

Medina recordó que “de la misma manera que se han celebrado distintos actos y conciertos en la ciudad, en el Auditorio o en el Gran Canaria Arena o en el estadio de Gran Canaria, se puede celebrar un acto cultural como es el carnaval. No hablamos de fiestas en la calle, hablamos de galas y concursos perfectamente controladas en todo momento. Ya lo hemos pospuesto 15 días y ahora que bajan los contagios, no contemplamos que se suspenda, no contemplamos otra alternativa”.

La edil responsable del carnaval, que tiene como alegoría La Tierra, se hizo la siguiente pregunta: “¿De verdad creen que un carnaval se improvisa o se prepara en quince días? El carnaval no se improvisa. Llevamos trabajando desde el pasado mes de julio marcando todas las pautas y contemplando todos los escenarios con los diferentes grupos del carnaval. No hablamos de tener fiestas por tenerlas, sino que hablamos de una industria que genera recursos y trabajo y de empresas que viven del carnaval”.

Sobre la opción de vivir unas carnestolendas en los próximos meses de verano, Medina aclaró que “si las condiciones sanitarias lo permiten, haremos una fiesta de la alegría, más que un carnaval. Serán dos o 3 días de reencuentro, de familia, de música y de abrazos”, y puntualizó, para finalizar, que “habría que cuadrar fechas para que no se pise con el de San Bartolomé o el de Santa Cruz y probablemente sería el primer fin de semana de julio. Ojalá pudiéramos celebrar una gran cabalgata en la calle”. El consistorio que esta celebración veraniega podría tener lugar el primer fin de semana del mes de julio.