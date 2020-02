Injustificable agresión machista a una periodista mientras trabajaba

Raquel Guillán es una joven periodista de la Radio Televisión Autonómica Canaria que ha sufrido una ataque machista mientras trabajaba este sábado cubriendo desde Lanzarote la presencia de calima en las islas.

Ha ocurrido durante el informativo de las ocho y media de la tarde. Al darle paso el presentador, la periodista ha comenzado a explicar de qué modo habia afectado el polvo en suspensión a la isla conejera. Cuando apenas llevaba 10 segundos de directo, un joven fuera de plano se acerca a la reportera para darle un beso. A pesar de la situación, la periodista conseguía controlarse y terminaba su crónica, demostrando su profesionalidad.

Ha sido la consejera de Igualdad del cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, quien ha denunciado lo que ha pasado en el informativo de la televisión autonómica canaria, a través de su perfil de Twitter.

La reacciones, como se pueden imaginar no se han heho esperar. Muchos usuarios de Twitter, expresaban su indignación.

Esto se llama #machismo. Se llama boicotear a una profesional mientras está trabajando. Se llama no tener educación. Se llama "yo me divierto y a ella la ridiculizo". Y esto con una cámara delante. Cuando no hay ninguna y ellas van solas por la calle ya sabemos lo que pasa. https://t.co/FZ56y7xlHX