Inés Rodríguez: “10 mil personas viven en zonas turísticas y no hay hueco suficiente para ellos”

El municipio de San Bartolomé de Tirajana acogerá en Expomeloneras el X Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canarias, hasta este viernes 17 de noviembre. Unas jornadas en las que se debate el pasado, presente y futuro de este sector.

Este año, reunirán a toda la comunidad turística: académicos, estudiantes, representantes institucionales y profesionales, encontrándose entre ellos algunos de los directivos de las empresas más importantes del sector a nivel mundial.

El municipio encargado de acoger este evento es San Bartolomé de Tirajana. En COPE Gran Canaria ha estado Inés Rodríguez, la concejal de turismo de este municipio que ha insistido en los datos positivos que llevan registrados este año.

“El 63% de plazas alojativas de Gran Canaria está en San Bartolomé de Tirajana y la mayoría de las pernoctaciones se producen en este municipio. Además de que somos el tercer municipio, por detrás de Barcelona y Madrid, en número de pernoctaciones anuales. Tenemos una capacidad alojamiento bestial y los mejores complejos turísticos a nivel mundial. Hay que seguir siendo referentes y que sigan hablando de Maspalomas Costa Canarias”, añade.

Inés Rodríguez: “Una persona que duerme en nuestro municipio se mueve por toda la isla. Es por es que nosotros también aportamos a otras localidades de la isla, por el flujo de turistas. Es más, también ofrecemos paquetes para pasar otros días en otras islas del archipiélago. Hay que pensar individual y colectivamente”.

La concejala de turismo también ha destacado que este año ha sorprendido la llegada de un mayor de turistas británicos en la temporada de invierno. Además, ha hablado de dos tipos de turistas: el nómada y el energético.

Este último turista es “alguien que puede permitirse un mes o dos meses de vacaciones, o venir largas temporadas de vacaciones, también porque es pensionista y le sale más económico su estancia en Gran Canaria, que en su país. Estamos cambiando un turista por otro.”

Insiste en que “la grandeza de Maspalomas Costa Canaria que nos adaptamos muy rápido a los cambios de flujos de turistas y siempre estamos ofertando nuestro destino de una manera atractiva para que nos elijan”.

LA COLABORACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: “HAY QUE HACER POLÍTICAS PENSANDO EN EL FUTURO”

La concejala de turismo destacaba en COPE Gran Canaria que hay que “ser conscientes de que la empresa privada puede caminar a un ritmo diferente a la pública, porque las administraciones tienen mayores trabas burocráticas”

“Ese es el principal conflicto que estamos teniendo. Las administraciones públicas tenemos que entender que no podemos trabajar de hoy para mañana, sino trabajar haciendo previsiones de 15 a 20 años. En ese sentido tienen que caminar las políticas, no solo de mantenimiento en infraestructuras turísticas (calles, asfaltado, centros comerciales totalmente obsoletos...), sino caminar en el desarrollo de la residencia”.

Sobre este asunto señala que “es un grave problema que tenemos y del que no se habla. Tenemos falta de viviendas para las personas que vienen a trabajar a nuestro municipio o a otros del resto de islas”.

En su opinión se deben hacer “políticas para la mejora de las infraestructuras turísticas, también políticas para mejorar la oferta de vivienda y no se puede hacer pensando en tener unas obras a 6 meses vista, porque tienen que ser unas obras con un pensamiento a décadas; y ahí está fallando la administración pública”.

Inés Rodríguez: “Lo digo abiertamente, es decir, tenemos que tener un pensamiento mucho más global, más amplio y no pensar en el mandato; sino dejar el trabajo hecho, para los que se quedan o los que llegan nuevos”.

“TENEMOS UN PROBLEMA DE RESIDENCIA: NO HAY VIVIENDAS EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA”

Inés Rodríguez también alerta de la falta de vivienda en las zonas turísticas de las islas. Asegura que hay que adoptar medidas, revisarlo y sobre todo, crear nuevas viviendas para las más de 10.000 personas que viven en ese suelo.

La concejal de turismo: “En aquellos complejos de los 80 que se ayudó, permitiendo la segregación a complejos turísticos y se les permitió que pudieran vender a sus personas privadas o físicas, convirtiéndolo en viviendas como tal, a esas personas que tenían sus derechos deben mantenerlo. Otra cosa es que si se debería permitir que otros complejos turísticos que mantienen la unidad de explotación, se les permita esa segregación en un momento determinado”.

Inés Rodríguez: “Yo considero que no se debería de permitir a no ser que haya un entendimiento político y de patronales, para llegar a ese camino. Pero si se llega a ese camino por segunda vez en San Bartolomé de Tirajana tenemos que ser conscientes de que hay que respetar la libertad empresarial y respetar el derecho a la propiedad privada. En ese sentido es en lo que lo defiendo”.

Insiste en que lo defiende porque en su municipio hay un problema de “la ‘residencialización’. Es decir, no hay viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Tenemos en el municipio a 56.000 personas, de las que más de 10.000 personas viven en zonas turísticas, ¿qué hacemos con esas personas que quieren y no pueden vivir ahí? Ese es el problema, y eso de lo que no se quiere hablar. Se habla de que no pueden vivir, pero tendrán que irse a otro lado. ¿Dónde los envías, a otro lado?”

“No es un problema para buscar una solución a 6 meses, es que en SBT no se construyen viviendas públicas desde hace ya más de 15 años, ni siquiera privadas. Apenas ha habido un edificio o dos construido con viviendas nuevas y hacen falta para más de 10.000 personas”, aseveró.

Considera que se si construyen viviendas en suelo turísticos, eso se traduce en tener unas 3.000 viviendas más. “El problema es que “no tenemos prácticamente suelo municipal para la construcción de esas viviendas. Yo lo que digo es que no se trata de decir que estamos en contra de la patronal o de otras personas, no. Aquí nadie está en contra de nada ni de nadie”.

Concluye destacando: “Yo abogo y propongo es que todo el sector turístico se reúna y busque lo mejor para todos los sectores, para la patronal y también los ciudadanos, con el objetivo de que lleguemos a un consenso”.