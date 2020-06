Indignación por la tramitación del Ingreso Mínimo

Las ayudas del Ingreso Mínimo Vital se puede solicitar a la Seguridad Social desde este lunes 15 de junio, a través de su página web o llamando al número a nivel nacional 900 20 22 22.

Las oficinas que se encuentran en Canarias, todavía se mantienen cerradas al público, tras declararse el estado de alarma por el coronavirus. Unas oficinas, que el lunes amanecieron con largas colas de ciudadanos a sus puertas, que acudieron in situ para pedir más información sobre estas prestaciones.

Una situación, que también ha generado quejas ciudadanas y que se ha sumado a la denuncia del mal funcionamiento del teléfono que se ha habilitado para dar información.

El teléfono habilitado a nivel nacional tan solo está operativo en horario de mañana, pero el problema es que comunica constantemente. Muchas familias en riesgo de exclusión social han asegurado en nuestros micrófonos que no pueden hacer la solicitud online, ya que “no tienen ni para comer”.

Es decir, la mayoría de las personas a las que van destinadas estas ayudas, muchas veces no tiene ni movil ni internet, ni conexión ni forma telemática de solicitarla.

"LOS TRÁMITES ONLINE SON PRIORITARIOS"

Hemos hablado con los sindicatos de este área para conocer porqué razón se ha puesto en marcha las solicitudes de esta prestación, si las oficinas en Canarias se mantienen cerradas. Antonio Terrones, de UGT ha priorizado la seguridad de los trabajadores y además ha insistido en que los procedimientos online son prioritarios desde el mes de marzo en la lucha contra el coronavirus.

Además Antonio Terrones insistió, en que “todos los procedimientos prioritarios que se realizan en la Seguridad Social son telemáticos desde el 14 marzo, por esta nueva situación. Tenemos que llevar toda la economía posible al online, para minimizar la movilidad. Entiendo que eso es lo que estamos haciendo todos, ¿no?”.

Desde CCOO, Hortensia Rodríguez, indica que debido a esta situación, y a que muchas personas no tienen internet, debemos solidarizarnos más que nunca. Se “deben reforzar los lazos con los vecinos”. “Tenemos que ser solidarios, tenemos que llegar al punto de tocarle al vecino o decirle, yo sé que tu no tienes internet y te voy a ayudar con este trámite. No tenemos que tenerle miedo, porque este trámite se ha hecho super sencillo y se gestiona. Ayer ya se pudo comprobar que se había gestionado los trámites”.

También ha querido dar un toque de atención a los ayuntamientos, a que hagan las gestiones sociales y a que ayuden a las personas más vulnerables de sus municipios, antes de que lo haga la Seguridad Social. “Quiero dar un toque de atención a los ayuntamientos, a sus trabajadores sociales que están más proximos a esos ciudadanos, que pueden con dos tecladas grabarles las prestaciones. No solo se le debe exigir a la Seguridad Social que es la que pone los medios y el dinero. La ayuda a las familias se va a pagar”.

El proceso de apertura de las oficinas se está todavía organizando entre los representantes sindicales, para que no estén en el entorno más sensible al Covid-19 y deben ser "proporcionados en dicha apertura". Ambos coinciden con que los ciudadanos deben tener sus ayudas y "esto también es prioritario".

INDIGNACIÓN EN NUESTROS MICRÓFONOS

Indignación por parte de los oyentes de COPE Canarias tras escuchar a los sindicatos que aseguran que los que quieran tramitar la ayuda del ingreso mínimo vital deberán realizarlo a través de internet o a través del número de télefono 900 20 22 22, ya que las oficinas se encuentran cerradas.

Nos han llegado mucho mensajes a nuestro Whastapp 610 10 80 10, asegurando que el número que han facilitado para la ayuda al trámite, no funciona o "comunica todo el rato". Otros oyentes se quejan de que las oficinas siguen cerradas y señalaba que "no ha parado de trabajar desde el comienzo de la pandemia y no entiendo que las oficinas se mantengan cerradas por seguridad".