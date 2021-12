Indignación por la acumulación y el trato a los mayores en Urgencias del Insular: "Décadas"

Entre el personal médico ha causado sorpresa e indignación una carta escrita por una enfermera del Hospital Insular de Gran Canaria en donde se denuncia la situación que atraviesa su servicio de urgencias, poniendo como ejemplo el trato a una mujer anciana que está en uno de los pasillos de este departamento del centro.

La carta la adelanta en sus páginas Canarias7. En la misiva se da a conocer cómo esta mujer, en una camilla con el número 35X, es una más de las 34 personas que están en una situación que no debieran. La enfermera no oculta su frustración por el trato que se les da, después de la colaboración de muchos de ellos en la sociedad a través de su trabajo. Ante estos hechos, desde Intersindical Canaria, hacen un llamamiento para que "no caiga en el olvido la situación que se lleva viviendo desde hace décadas en Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, agravada en los últimos tiempos", según su secretario en la isla, Ruymán Pérez. Llamamiento que hacen "específico" para el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, al que recuerdan que es conocedor de la sanidad canaria por los cargos que ha ocupado en esta área.

La petición de la central es que no miren para otro lado y "abandonen las políticas de atriles y escaparates y centrarse en solucionar un problema que pone en peligro tanto a trabajadores como a usuarios". Aseguran que no se puede permitir que se hayan institucionalizado los pasillos del hospital y se tenga a las personas mayores en las condiciones en las que se encuentran. También hacen referencia a los pacientes sociosanitarios que están abandonados en los centros médicos sin poder acceder a una cama digna de hospitalización sociosanitaria.

Intersindical pide responsabilidad por parte de todos y hacen extensivo ese llamamiento a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como responsable máxima del Estado español en el ámbito sanitario, a la que piden que tome cartas en el asunto para un problema "que lleva décadas mermando a los trabajadores y a los usuarios de este centro médico", señala la organización sindical.