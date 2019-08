El incendio de la Cumbre podría darse por controlado mañana

El incendio forestal que se declaró el pasado sábado en el barrio de Las Peñas, en el municipio grancanario de Artenara, podría darse por estabilizado en las próximas horas y, si la noche se mantiene como está previsto, mañana miércoles podría darse por controlado. Durante la pasada noche se produjeron pequeñas reactivaciones, en la zona de El Rincón y proximidades del Parque de Otoño, que fueron sofocados por los 600 efectivos desplazados en la zona.

En una nueva rueda de prensa para dar cuenta de las tareas de extinción, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, advirtió que durante la noche se consiguió mantener el perímetro como se había establecido el día anterior, en 23 kilómetros. Por lo tanto, no se han visto afectadas nuevas zonas de la Cumbre.

El incendio ha afectado a 1.500 hectáreas de terreno y ha obligado a que se evacúe a más de 1.000 vecinos de los tres municipios afectados (Artenara, Tejeda y Gáldar), que durante la mañana de hoy podían regresar a sus casas. También se han visto perjudicadas por el incendio algunas viviendas, aunque en estos momentos no se ha podido contabilizar cuántas. Todavía no se ha sofocado el fuego en su totalidad, aunque ya no hay humo ni llamas.

Según el presidente del Gobierno, esto no significa que el incendio esté extinguido, ya que aún quedan puntos calientes en algunas zonas de los municipios afectados, por lo que todo el operativo se mantendrán enfriando la zona, sobre todo ante la previsión de la llegada de una ola de calor el próximo viernes, cuando se podrían alcanzar temperaturas de hasta 34 grados en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.