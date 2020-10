La icónica palmera del Pueblo Canario no resiste al temporal

La icónica palmera del Pueblo Canario, que se encuentra en el patio frente al restaurante, no resistió al temporal que azotó a Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de ayer. Esta mañana los propietarios del Bodegón, se encontraron esta estampa y lamentaron esta situación en sus redes sociales.

Se trata de una de las señas de identidad del Pueblo Canario y llevaba muchos años dando vida en esa zona. Afortunadamente no había nadie en la terraza y tan solo tienen que lamentar daños materiales, como roturas de sombrillas o de sillas.

Los propietarios han querido compartir esta publicación en Facebook con el siguiente mensaje: "Anoche cayó nuestra palmera. Afortunadamente no había nadie y no tenemos que lamentar daños mayores. ⁣Una seña de identidad de nuestro querido Pueblo Canario que se ha venido abajo".⁣

PEDRO QUEVEDO VALORA LA SITUACIÓN

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado en COPE. Le hemos preguntado sobre este asunto y nos ha contado que "han tenido suerte de que no haya pasado nada más". Asegura que lleva tiempo preocupándose este ejemplar, pero que siempre le trasladaban "que lo aguanta todo".

Pedro Quevedo: "Yo siempre he preguntado por ella, pero se acabó cayendo. He estado preguntando por la palmera y siempre me decían ella aguanta. Tengo la tristeza de perder un ejemplar como este, por una parte y por otra, la satisfacción de que no pasó nada.

Dice que cuando va al Pueblo Canario suele pregunta lo mismo: "¿No será que llevaba mucho tiempo esa palmera así? Siempre me decían que nunca iba a pasar nada. Lo único que me alegra es que no haya hecho daño a nadie. Lo único que lamento es que hayamos perdido una palmera histórica como esa".