El ICHH llama a donar sangre ante descenso en las reservas de grupos A+ y 0+

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha solicitado la colaboración de la población para que acuda a donar sangre con carácter urgente, debido al descenso en los niveles de reservas, especialmente en los grupos sanguíneos A+ y 0+.

El ICHH explica que esta situación obedece al incremento de la actividad quirúrgica, que ha conllevado en los últimos días a una disminución de las reservas de estos grupos en el Centro Canario de Transfusión, señala este departamento de la Consejería de Sanidad.

Agrega que ya ha puesto en marcha las medidas correctoras oportunas habituales y se ha dirigido mediante SMS a las personas donantes de sangre de estos grupos registradas en sus bases de datos y reforzando los avisos masivos a través de sus redes sociales.

Ante la imposibilidad de utilizar las unidades móviles en las circunstancias actuales, el ICHH mantiene operativos distintos puntos de donación temporal en el interior de edificios públicos y privados situados a pie de calle en los diferentes municipios del Archipiélago.

Además, recuerda que para donar sangre en estos momentos es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com.

La cita será confirmada mediante llamada telefónica y antes de acudir a donar, se recomienda revisar la información contenida en las pestañas de “Información” y “Protocolo” en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días