"Hubo vecinos que se arrodillaron pidiéndole por favor que no se prendiera fuego"

Muchos vecinos de Santa Lucía de Tirajana continúan en shock después de los acontecimientos vividos durante el viernes de la semana pasada, cuando a las 15: del viernes, un hombre de 60 años se quemó a lo bonzo, estrellando el coche en el que se desplazaba contra el garaje de su expareja, con el objetivo de acabar con su vida. La mujer se refugió con su nuera en la azotea, donde fue rescatada por los bomberos.



La familia y los hijos de la persona fallecida están muy dolidos, nos contaba Olga en COPE Canarias, un familiar que relataba algunos de los detalles de la historia. Desde su punto de vista lo que ha ocurrido se veía venir por cómo le había afectado la separación de su expareja, de la que además tenía una orden de alejamiento. “Esto no puede quedar así, es mi casa”, decía esta persona, según Olga, quien señala que no aceptó la nueva relación que tenía Milagros, la madre de sus hijos. Estos están muy afectados, porque no esperaban lo sucedido.

El relato que hacen algunos vecinos estremece. Después de intentar reunirse con su ex, dio varias vueltas al barrio, empotrando finalmente el vehículo en la casa. En ese momento, dos vecinos se acercaron a la casa para ver qué ha ocurrido y se encuentran con él, rociándose de gasolina para prenderse. Según Olga, estas personas se arrodillaron para pedirle por favor que no lo hiciera. El ahora fallecido hizo caso omiso de esta petición y se prendió fuego.

Olga también se ha quejado de “por qué la justicia ha dejado pasar tantas cosas para proteger a esta mujer”. A pesar de tener una orden de alejamiento, intentó ponerse en contacto con ella, pasando varias veces por la casa de hija para insultarla.