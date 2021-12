Un hotelero canario: “Se han cargado la campaña navideña en las islas”

Este jueves, las autoridades de Alemania anunciaban la inclusión de todo el territorio español -también Canarias- en zona de riesgo alto por la alta incidencia de la covid en este territorio durante los últimos días. Una decisión que repercute en que las personas que entren al país germano procedentes de España deban realizar una cuarentena si no pueden emitir un certificado de vacunación, hacerse un test o haber superado la enfermedad.

Nicolás Villalobos, director general de Be Cordial Hoteles, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que esta decisión perjudica muchísimo al principal sector económico de las islas. “Se han cargado la campaña de Navidad de las islas”.

Villalobos indica que el 30% de la población alemana no está vacunada, por lo que si acuden a las islas ese alto porcentaje tendría que hacer una cuarentena a la vuelta. “Una parte de la población germana no va a venir por esta restricción. No se trata de castigar a los negacionistas, sino los menores que aún no han sido citados para vacunarse”.

El director general de la cadena hotelera indica que “los españoles nos hemos cargado las vacaciones de los ingleses y, con esta decisión, nos han desgraciado las Navidades”.

Critica que esto repercute en un frenazo en las cifras de recuperación de la economía en Canarias, que eran positivas tras el verano y hasta el mes de noviembre. “El augurio de efecto champán se ha frenado”. Señala que las cifras de reservas están cayendo “en picado”.

Villalobos insiste en que hay que reforzar los servicios sanitarios, ya que habrá que volver a normalizar las vidas de todos y la industria turística, pero con seguridad. “Teniendo como teníamos hace un mes llenos para Navidad, ahora hay una cascada de cancelaciones que no deberíamos permitir”.

Espera que pronto se estabilicen las cifras en Canarias y se elimine este veto del país para que la economía pueda volver a crecer en Canarias.