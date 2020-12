Un hotelero, al alcalde de Las Palmas: "Le invito a que acoja a migrantes en los hoteles de la capital"

Esta mañana en nuestros micrófonos ha estado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo, que ha criticado el ultimátum que dio la patronal hotelera de Las Palmas y varios municipios sureños, sobre el acogimiento de los migrantes en algunos complejos turísticos.

En COPE Canarias ha criticado que la patronal hotelera diga que el turismo se verá afectado en las islas por el acogimiento de migrantes en los establecimientos turísticos. "Las declaraciones independientemente de un personaje público, del tono que tengan o quieran de lo que quieran transmitir, puede alimentar las actitudes más primarias de la ciudadanía", indicó.

El alcalde considera que los turistas no vienen debido a la crisis mundial por la pandemia y no porque tengamos acogidos a migrantes en complejos hoteleros por falta de espacio. "No vienen porque hay una crisis mundial por el covid y es terrible porque es de lo que comemos. Pero decir lo contrario, es alimentar un odio visceral que no entiende de razones y que deberíamos tener cuidado cuando los responsables públicos lo utilizan. Por eso creo que a veces es mejor callar, ayudar y poner todos los medios a disposición. Es decir, no poner todos los obstáculos para que no se ayuden a estas personas".

Y pone un ejemplo: "En Nueva York en esta pandemia se metieron a 10.000 personas sin techo en un hotel de Manhattan. ¿Usted piensa de verdad que vamos a dejar de viajar a este país a hacer turismo?, ¿Usted cree que en estos momentos no van a venir a Canarias porque hay hoteles con gente de otro color, religión raza, etc, pernoctando en esos hoteles?. ¿Han dejado de venir turistas cuando un grupo de turistas llega a un hotel de Canarias, monta un cirio y saltan desde los balcones a la piscina o destrozan un pub en una reyerta? Son cosas que han pasado aquí. ¿Han dejado venir por esta situación? No, es lamentable pero es algo que ocurre".

El regidor de la capital grancanaria, asegura que ”desde el minuto uno, su municipio ha puesto a disposición del Estado espacios para acoger a migrantes. Durante la pandemia también lo hicimos, ubicando a personas sin hogar en espacios municipales”.

Augusto Hidalgo ha criticado esta situación y le ha parecido bastante “llamativo que se vaya a sancionar a empresarios por el simple hecho de que vayan a acoger a personas, que ya pagan por su habitación”.

REACCIONES A LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE

Ante estas críticas ha habido reacciones. David Morales, vicepresidente del Skal Club Gran Canaria ha hecho una reflexión y ha invitado al alcalde de la capital grancanaria a que acoja a estas personas en sus establecimientos turísticos.

David Morales: "Le invito, para que hoy mismo, coja a este grupito de inmigrantes que ha estado durmiendo en la playa de las Alcaravaneras o a las personas sin techo que duermen en la zona del parque Santa Catalina, para que los invite y acoja en el Hotel Santa Catalina que es de la propiedad del ayuntamiento. A ver qué es lo que pasaría a ese establecimiento hotelero en cuánto a la repercusión de la imagen".