Hosteleros de Gran Canaria piden que no se adelante el toque de queda

Varios hosteleros de Las Palmas de Gran Canaria siguen quejándose por la falta de empatía y de ayuda, por pàrtye de las administraciones públicas para hacer frente a las nuevas restricciones de nivel 3 por COVID impuestas en la isla.

Entre las nuevas restricciones los establecimiento de restauración, tendrán limitado a 4 personas las reuniones entre no convivientes. Esto conlleva que se ha prohibido el consumo en el interior, deben cerrar antes de las 22 horas, estará al 50% de su aforo y tan solo se servirá en las terrazas. Una situación que muchos han criticado.

"SI ADELANTAN EL TOQUE DE QUEDA, LA SITUACIÓN SERÁ INSOSTENIBLE"

Hoy en COPE hemos querido conocer la situación de dos empresarios y hosteleros. Daniel González, y Guillermo Cabrera, ambos propietarios de restaurantes de la capital. Ambos coinciden con que se encuentran “asfixiados con esta nueva situación y que si adelantan el toque de queda será insostenible para sus negocios”.

Daniel González: “Yo tengo 44 comensales en condiciones normales y paso a tener 8 comensales. En las comidas y cenas, he reducido la jornada laboral en un 67% y bajaré mi facturación en un 15% en el mejor de los casos.

Además comente que sus gastos son iguales a pesar de esta nueva situación: “tengo que seguir pagando por el alquiler, por los trimestres, a la Seguridad Social, los sueldos que se deben, por la luz y agua, impuestos, proveedores.. Nos adaptamos 15 días pero no podemos estirarlo mucho más”.

“Confiamos que las medidas sean por 15 días y que no se extiendan. Ahora nos dicen que están pensando en adelantar un toque de queda a las 8 de la noche y ya me aniquilas por completo la cena; que es el grueso fuerte de la restauración. Estamos desesperados, quiero trabajar y necesitamos ayuda”.

Por otro lado, Guillermo Cabrera, dice que “estamos atados de pies y manos y no vemos la luz al final del túnel. Es súper complicado, porque los centros comerciales cierran a las nueve y media, y tenemos que meter todo para dentro del local o cerrar lo poco que tenemos abiertos. Es decir, que no hay cenas. Es una cadena: No hay cenas, no hay entrada de dinero, no hay sueldo, no hay alquileres y no tenemos como pagar los impuestos”.

DELIVERY COMO POSIBLE SOLUCIÓN AL TOQUE DE QUEDA DEL NIVEL 3

Guillermo dice que como posible solución en el caso de que adelante el toque de queda, de 22 horas a 20 horas, es que les amplíen el horario de servicio a domicilio. “Lo que no entendemos es que cuando nos confinaron, el servicio a domicilio eran servicios esenciales y ahora no. Ahora el servicio a domicilio se acaba con el toque de queda y estamos reclamando que el servicio se pueda prestar hasta las 23 horas o 23: 30 horas, sin recogida en el local. Es una ayuda, por poco que sea, pero es una ayuda.”

Según Daniel González, “Hay que tener presente una cosa, si que es cierto que hace una entrada de dinero, pero tenemos que tener en cuenta que el 'delivery' es una inversión que tiene el local. Hay plataformas que cobran el 30% de ese servicio. Si no tienes una plataforma, tienes que contratar a una persona y son un montón de gastos que no sabes si es rentable o sostenible para toda la hostelería”.

No es muy partidario de implantar el 'delivery en todos los restaurantes, ya que considera que no todos los sitios ofrecen comida que puedas llevarte a casa. Daniel destaca que “el tipo de comida que vas a dar, no es igual y no llegan de la misma manera a la casa. Si mis platos o la gran mayoría de mis platos no llegan a la casa como yo quiero que la gente se los coma, mi trabajo no se está profesionalizando”.

REIVINDICAN UN CAMBIO EN EL CONVENIO DE HOSTELERÍA

Ambos coinciden con que 1.000 eurosde ayuda por parte de las administraciones no es suficiente. “Esto teniendo en cuenta que en la restauración nos acatamos por un convenio que también entra la hostelería y la restauración. Dicho convenio te dice que alguien que trabaje en el restaurante por jornada tiene que ganar mínimo 1.400€”.

Daniel González concluye destacando que “no todo el mundo puede pagar esos sueldos y tiene que haber una reforma en ese convenio de hostelería para que esté más apegado de la realidad de la restauración”.