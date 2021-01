Hosteleros se asfixian con la fase 3 en Gran Canaria: “Solo pagamos impuestos, no nos sale rentable”

Los empresarios del sector hostelero en Gran Canaria se van a ver muy afectados por la entrada a la nueva fase 3, para evotar la propagación del COVID en Canarias.

Desde hoy lunes, se limita a 4 personas las reuniones entre no convivientes en hostelería y restauración. Esto conlleva que se ha prohibido el consumo en el interior y debiendo cerrar antes de las 22 horas, estará al 50% de su aforo y tan solo se servirá en las terrazas. Una situación que van a aceptar a regañadientes.

Muchos empresarios se quejan de que vayan a tener que cerrar sus establecimientos durante 14 días, porque no tienen terraza y tampoco pueden dar un servicio a domicilio.

Thomas Leeb, chef y presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Gran Canaria asegura que “hay que acatar las medidas sanitarias por responsabilidad, pero que no se les ha proporcionado ninguna ayuda a los empresarios”.

Asegura que “se nos ha vendido humo, ya que esas ayudas no nos llegan. No se han bajado los impuestos y estamos teniendo menos ingresos que nunca”.

Thomas Leeb: “Yo me he podido acoger al ICO porque tengo cuatro empresas dedicadas al sector y todos los pagos al día. Los que lo tienen todo en regla se pueden acoger sino no. De cada 100 restauradores el 80% no tiene los pagos al día y no se pueden acoger al ICO, porque de resto no tenemos ayudas de ningún tipo. Lo que se vende es humo”.

EL 31% DE LOS NEGOCIOS EN LA CAPITAL GRAN CANARIA HAN TENIDO QUE CERRAR EN LA FASE 3

Los más de 800 negocios de hostelería en la fase 3 han tenido que cerrar un 31%. “Lo puedes ver caminando por Las Palmas de Gran Canaria donde hay muchos carteles que leemos 'Se vende' o 'Se traspasa'. Pero esta cifra puede aumentar dentro de 14 días”.

Estos negocios que tienen que cerrar son los que no tienen un espacio en terraza habilitado. Thomas Leeb también ha destacado en nuestros micrófonos que no todos los restaurantes tienen servicio a domicilio (Delivery o Take Away) y que aún así no sale rentable.

Thomas Leeb: “Tanta comida para que sea 'delivery' en los restaurante de clase media-alta, son mínimos. El delivery date cuenta que hay que tener una carta específica, el cliente llama para pedir lo que quiera y tengo que tener esos producto. Creo que nos estamos tirando a la piscina con el delivery".

En cuánto a las medidas que pueden implantar, Thomas Leeb Considera que se deben habilitar algunas zonascon terraza o que les den ayudas esconómicas. Dice que “si no se puede tener una terraza en la fachada del local, que el ayuntamiento les autorice y les deje ponerlas por ejemplo a dos metros. Donde hay voluntad hay un camino y si quieren, podemos abrir un camino entre todos".

Concluye diciendo que no sale rentable abrir solo las terrazas, aunque considera que es preferible abrirlas, que tenerlas totalmente cerradas o sin alternativas para los que no puedan tenerlas. “No sale rentable, pero antes de perder 10.000 euros al mes, mucha gente prefiere perder 3.000 para por lo menos cumplir con los empleados, con la renta y los proovedores”.