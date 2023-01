El Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín inicia consulta de enfermería de ventilación mecánica no invasiva

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha puesto en marcha una consulta de enfermería de ventilación mecánica no invasiva, dependiente del servicio de Neumología "que contribuirá a mejorar la calidad de vida del paciente".



Según ha explicao este martes la Consejería en una nota, la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) consiste en un soporte ventilatorio que se utiliza en pacientes con insuficiencia respiratoria y que no necesita técnicas invasivas, sino que se realiza a través de un dispositivo externo como una mascarilla nasal, facial o casco.



Desde su puesta en marcha en junio de 2022, se han atendido en dicha consulta de enfermería a 73 pacientes.



"Uno de los aspectos más importantes a la hora de la utilización VMNI es el manejo del paciente que va a ser sometido a la misma. El personal de enfermería cumple un papel fundamental para la gestión y el manejo tanto de la técnica como del paciente sometido a ella", detalla la nota, que agrega que para ello es "fundamental" disponer de un profundo conocimiento en la técnica, la tecnología, los efectos fisiológicos y las posibles complicaciones potenciales de su uso.



En esta consulta, ubicada en el Hospital de Día Polivalente del centro hospitalario, se atienden pacientes evaluados en consultas médicas de Neumología donde se detectan una serie de dificultades a las que debe hacer frente el paciente como pueden ser, entre otras, la adherencia al tratamiento, o complicaciones que interfieren en el cumplimiento de la terapia respiratoria.



De igual forma, se atiende a pacientes que inician el tratamiento de ventilación mecánica no invasiva, realizando una valoración del manejo del dispositivo.



Otra de las tareas realizada por Enfermería, que también lleva a cabo visitas presenciales y seguimiento telefónico, "y que encierra una gran importancia para conseguir la máxima eficacia en el tratamiento", es el control del cumplimiento de las horas de uso, valorando el descanso nocturno, la somnolencia diurna y la mejora clínica tras el inicio del tratamiento.



"En definitiva, se busca un mayor grado de adherencia, sincronía y tolerancia que permita mejorar la calidad de vida del paciente", concluye Sanidad.