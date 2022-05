El helicóptero de Salvamento rescata a 11 personas en una lancha semihundida a 120 kilómetros de Gran Canaria

El helicóptero de Salvamento Marítimo con base en Gran Canaria ha rescatado a once personas en una lancha neumática semihundida a 120 kilómetros al sur de la isla, en la que quedan al menos dos personas más, según han informado a Efe fuentes de los servicios de socorro.Las dos personas que sigue subidas a uno de los flotadores de la zódiac van a ser evacuados en breve por otro helicóptero de Salvamento, que está a punto de llegar a la zona desde Tenerife.

El Helimer 201 vuela de regreso con los primeros once rescatados al aeropuerto de Gran Canaria, mientras el Helimer 215 culmina la operación de rescate.

Desde hace unas dos horas, navegaba hacia ese punto del Atlántico la Guadamar Calíope, pero ese barco de rescate ya se ha dado la vuelta y ha puesto rumbo de regreso al puerto de Arguineguín.

Fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Efe han precisado que la tripulación del helicóptero no ha encontrado a ninguna persona en el agua, ni restos de un posible naufragio.

Según ha informado Caminando Fronteras, en esa zona del Atlántico, situada al noroeste de Cabo Bojador, había constancia de dos neumáticas en ruta, una de ellas con 41 personas, de la que no se tienen noticias desde el sábado, y otra con una decena de ocupantes. Se está investigando si se trata de esta última. EFE