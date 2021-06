“Hay que cambiar el semáforo del Reino Unido: hace inviable cualquier destino turístico”

La patronal turística de la provincia de Las palmas ha hecho un llamamiento a cambiar el sistema de semáforo que tiene el Reino unido para acreditar si un destino turístico es seguro. Una reacción a la decisión que se ha conocido en las últimas horas de no incluir a Canarias dentro de los destinos verdes, en donde sí se encuentra ya Baleares.

Su presidente, José María Mañaricúa cree que, tal y como está diseñado, “hace imposible de una manera razonada, de una manera empresarial, proyectar el negocio, la tuoperación los vuelos o los hoteles. Debe decaer y el Reino Unido debe sumarse al certificado digital europeo. Si no, cualquier destino en verde estará expuesto a pasar en ámbar y no tendrá una continuidad en el sector turístico". En este caso recuerda lo que le pasó a Portugal, que aguantó dos semanas en la lista verde. “Veremos cuánto aguanta Baleares”, señala.

Mañaricúa recuerda que Canarias ha tenido los mejores números de Europa durante los últimos quince meses y ahora que el sector empieza a ver la luz, la situación empeora. Recuerda que la incidencia a 14 días está por encima de la media en la península. “Pero es fruto de que la pandemia sigue estando aquí, que parece que la gente se ha olvidado. Ahora Tenerife esta mal, pero Gran Canaria puede estar así en un mes y medio o dos meses”.

"ALGUNOS HOTELES RETRASARÁN LA REAPERTURA"

El presidente de los hoteleros señala que mantendremos esta incertidumbre ye estos sustos, mientras siga el virus y no estemos vacunados en un porcentaje sobre el 80 %. También reconoce su inquietud por cómo se va a comportar la gente, desde que este sábado la mascarilla no sea obligatoria en exteriores, recordando que Israel ha vuelto a implementarla.

Mañaricúa también cree que habrá hoteles que decidan no abrir sus puertas en base a la decisión tomada desde el Reino Unido. El verano será fundamentalmente a base de turistas canarios, algunos peninsulares y unos pocos desde Europa, señalando, por ejemplo, que desde Alemania no viene un número importante, a pesar de que este país, de momento, nos incluye en la lista de destinos seguros. “Veremos que vendrán algunos en función de que estén vacunados o no y nuestra capacidad de proyectar la seguridad que tengamos”.

Además, describe un escenario de incertidumbre porque “no hay un conocimiento pleno de este virus, de sus mutaciones, veremos si la cepa india evoluciona y si tiene más afección. Estamos llenos de incertidumbres y esto afecta a la economía y al turismo”

RESTAURACIÓN

En cuanto a las medidas que se han activado en Tenerife en la hostelería al estar en nivel 3, opina que se debe conjugar la economía y la salud, recordando que en la mesa técnica plantearon que incluso en ese nivel, los restaurantes pudieran abrir en el interior, con un 30 % de capacidad sin computar a los vacunados. Una posibilidad que Salud Pública rechazó. Espera que en un futuro pueda darse luz verde a una medida similar para evitar que estos negocios tengan que ir al ERTE de nuevo.