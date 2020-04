“Hay más personal disponible para trabajar en las áreas sobrepasadas de la Administración del que se ha dicho"

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias ha asegurado en los micrófonos de Cope Canarias que, dentro de los cerca de 12.000 profesionales que se encuentran empleados en la Administración General, no todos los perfiles están disponibles. Sin embargo, insistía en que se han presentado voluntarios para la movilidad funcional muchos más de lo que se ha informado desde Función Pública en primera instancia.

Manuel González señalaba que “los funcionarios siempre han estado ahí, lo que hay que hacer es mejorar la gestión de llamadas para la movilidad funcional voluntaria”. Según el secretario general de SEPCA se ha negado la participación a muchos empleados que han presentado su solicitud por “no tener tiempo para formarlos”.

“Se da una imagen de que el trabajador público no quiere trabajar que no es cierta” decía, ya que mucho personal se ha presentado voluntario y se les ha argumentado que no tienen el perfil necesario. “Lo que falta es mejorar los criterios de selección del perfil”, aseguraba González.

Sin embargo, la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez ha anunciado que la petición de movilidad voluntaria de funcionarios ha pasado a forzosa porque no se ha cubierto la cifra de personal necesario para reforzar las consejerías gubernamentales.

El representante sindical afirmaba que “la culpa no es de los trabajadores”. Él apuntaba a que hay mucho personal teletrabajando. Pero, el curso de horas lo tiene que organizar la Administración Pública. “Si alguien tiene la culpa de lo que ocurre es la Administración”. Asimismo, González destacaba que muchos de los profesionales quieren incorporarse a puestos presenciales cuanto antes, aunque sea en categorías distintas y no se les ha permitido.

Gestión de los ERTE

Los cerca de 200.000 trabajadores a los que se les ha realizado Expedientes de Regulación de Empleo –ERTE- en Canarias por causa de fuerza mayor ante la parálisis de la economía por el estado de alarma, todavía no han percibido el salario proporcional a la segunda quincena de marzo. Algo que responde a la falta de personal que existe en los departamentos que gestionan estos ERTE. Muchos canarios también están pendientes de recibir sus prestaciones mínimas, ya que no se ha incorporado el personal suficiente a estas áreas para resolver los trámites pendientes.

En las consejerías esenciales, tales como Servicios Sociales o Empleo, trabajan con el programa Platea. Muchos auxiliares administrativos de la Administración no están formados para utilizar este programa y, por eso, se ha denegado su solicitud. Según Manuel González esto no justifica rechazarlos. “En un día o dos se les puede teleformar para que sepan utilizar este programa y tenerlos disponibles para trabajar en las áreas más saturadas”, señalaba. Aunque él afirmaba que ya se han gestionado la mayoría de los ERTE y solo quedan por resolver algunos “flecos”, de expedientes parciales.

Desde el sindicato aseguran que no cuenta con los datos concretos de cuánto personal se ha presentado voluntario y a cuáles se les ha rechazado la petición, pero Manuel González afirmaba que muchos se ponían en contacto con él tras realizar la entrevista la pasada semana en nuestros micrófonos denunciando que son muchos más de los que informaba Función Pública.

En esa ocasión Manuel González apuntaba a que era necesaria una mayor solidaridad de los trabajadores y que estaba decepcionado por la baja participación, sin embargo, hoy aseguraba que estas declaraciones estaban sustentas en una falta de “datos reales de participación”.

“La situación no ha sido fácil para nadie, pero la Administración gestionó tarde la movilidad funcional voluntaria y, por eso, se han encontrado con problemas”, criticaba.