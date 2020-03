No hay desabastecimiento en los supermercados de Canarias

Los supermercados de Canarias garantizan el abastecimiento en sus tiendas. Desde la Asociación de Supermercados en Canarias han insistido en que en las islas no se está viviendo el caos que hemos podido ver en algunas tiendas de alimentación, en otras comunidades autónomas, a raíz de los casos de coronavirus.

Estanterías vacías, carros llenos de productos de alimentación o de primera necesidad, histeria, largas colas para pagar y expositores desiertos, es lo que algunos supermercados han vivido en las últimas horas en distintas localidades de la Península Ibérica, debido a la alarma social que se ha generado por la epidemia.

En redes sociales bajo la etiqueta #coronavirusmadrid, vemos algunas imágenes como por ejemplo la que ha subido la usuaria nyconeme, que muestra las largas cosas para entrar a uno de esos establecimientos:

El usuario BobEstropajo por su parte ha mostrado las estanterías vacías:

Pablo Albacete por su parte pide un poco de pedagogía a los clientes que acuden a las tiendas:

Por favor, gente de Madrid, hacer un poco de pedagogía entre la gente de vuestro entorno para que no ocurra esto en los supermercados... No he podido comprar conservas, pollo, papel higiénico, arroz, pasta... De verdad que demencial, está esto lleno, la gente con mascarillas...q pic.twitter.com/r8M5O5kTg7