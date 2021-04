Hasta 4.000 personas podrán vacunarse al día en Infecar y Expomeloneras

Hasta 4.000 personas de entre 60 y 69 años podrán recibir cada día la vacuna de AstraZeneca en los dos puntos de vacunación masiva ya operativos en Gran Canaria: el habilitado en Expomeloneras y el que ha comenzado a funcionar este miércoles en el pabellón 7 de Infecar.



Así lo ha estimado el director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Juan José Suárez, quien ha acudido al vacunódromo de Infecar, donde esta jornada han sido citadas 500 personas, un volumen de usuarios que irá creciendo progresivamente hasta rondar los 1.100 al día, al igual que ocurrirá con el de Expomeloneras, abierto hace semanas.



Estos dos centros de vacunación masiva y los hospitales Doctor Negrín e Insular son los lugares habilitados en Gran Canaria para vacunar con AstraZeneca a la población de entre 60 y 69 años, mientras que a la de edades comprendidas entre los 79 y los cien años y más se le está administrando las vacunas de Pfizer y Moderna a domicilio o en los 40 centros de salud de la isla.



Suárez ha estimado que estos puntos de vacunación masiva servirán para que a lo largo del mes de agosto pueda estar inmunizada frente a la covid-19 el 70 por ciento de la población canaria.



El responsable de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria se ha referido a la población de entre 70 y 79, a la que iba dirigida la vacuna de Janssen, compañía que ha decidido suspender temporalmente su distribución, y ha asegurado que para este colectivo de usuarios en Canarias hay "capacidad para vacunar con Pfizer y Moderna de manera continua" hasta que llegue a España la de la filial de la corporación norteamericana Johnson & Johnson.



Juan José Suárez ha recordado que Canarias puede vacunar al día a más de 30.000 personas y ha recalcado que, como la vacunación frente a la covid-19 no es obligatoria, los usuarios que rechacen ser inoculados con la de AstraZeneca no volverán a ser citados, sino que habrán de ser ellos los que lo soliciten, si se deciden a hacerlo más adelante.



En el centro de vacunación masiva instalado en Infecar, que operará de 09.00 a 19.00 horas de lunes a domingo con 15 enfermeras, dos auxiliares, otros dos celadores, un administrativo y un médico, al igual que lo hace el habilitado en Expomeloneras, ha recibido este miércoles, a sus 59 años, su primera dosis de AstraZeneca Manuel del Río, quien convive con su madre, de 93.



"Estoy bien, mucho más tranquilo, hay que tirar para adelante, tenemos que salir como sea de esta", ha referido Manuel, quien ha recalcado que la de AstraZeneca "es una vacuna permitida por las autoridades sanitarias", por lo que él, ha dicho, "no es quien para enmendarle la plana a nadie".



"Yo vengo aquí a sacar la cabeza por donde sea, lo demás me da igual. Si me toca, igual debería haberme comprado un billete de la lotería", ha ironizado.



En los mismos términos se ha manifestado Olga Suárez, de 62 años, quien, momentos antes de recibir la misma vacuna, para lo que fue citada para este miércoles en Infecar a través de un SMS, ha considerado que sus posibles efectos secundarios "son bastante menos" que los beneficiosos.



El responsable de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha asegurado que hasta el momento los puntos de vacunación de esta isla no han registrado "ningún tipo de reacción inmediata, una urgencia o una atención directa" a usuarios tras ser inoculados.



Los efectos adversos que algunos han comunicado han sido "los normales de una vacuna: dolor e hinchazón de brazo y una pequeña febrícula puntual", ha asegurado Juan José Suárez.