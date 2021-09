Hasta 100 personas dadas de alta ocupan una cama en hospitales de Gran Canaria

100 pacientes ingresados en los dos hopitales de Gran Canaria se encuentran en estos momentos ocupando una cama cuando deberían estar residiendo en centros sociosanitarios de la isla. Esta es la denuncia que ha realizado Ruymán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria, que advierte queesas camas ocupadas por dependientes dados de alta podrían utilizarse para aliviar la saturación en ciertas áreas colapsadas de los centros hospitalarios.

“Se trata de personas que no reciben los cuidados adecuados en el hospital y que, además, están retrasado las listas de espera”. Asimismo, la consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario ha puesto en marcha un plan para derivar a estos pacientes a centros sociosanitarios.

Sin embargo, Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, ha insistido en los micrófonos de COPE Gran Canaria que, estas personas se encuentran en un “inpass”, ya que están dadas de alta del hospital, porque no requieren cuidados sanitarios, pero no pueden regresar a sus casas por diferentes consideraciones y tampoco ingresar en estos centros.

“Algunos no pueden volver por cuestiones sociales. Sus viviendas no están en las condiciones óptimas y no pueden residir ahí”.

La consejera indica que esas personas dependientes no se incluyen como demandantes de una plaza de centros sociosanitarios, por lo que no forman parte de la lista de espera que actualmente conforman más de 1.000 personas.

“Existen casos sanitarios de personas que han entrado en hospitales a través de Urgencias y que, una vez dados de alta, no pueden volver a su hogar”. Asevera que ellos dirigen a aquellos pacientes en situación grave o que cumple con unos requisitos determinados de no contar con ningún familiar que se haga cargo de ellos directamente a un centro, pero no pueden llevar a cabo esta actuación con todos los que se encuentran en hospitales porque hay que atender a la lista de espera.

“No podemos olvidar que hay otras personas que están esperando en casa porque también necesitan una plaza en los centros”.

Isabel Mena ha querido recordar que el problema de la falta de plazas en dependencia es “histórico” y destaca que han puesto en marcha una iniciativa para obtener más plazas que estarán disponibles en su totalidad en 2024. “Habrá 1.400 plazas más en centros sociosanitarios”.

Asimismo, ha señalado que trabajan en soluciones de acompañamiento para que, aquellos que no lo necesiten, no se trasladen a estos centros y puedan permanecer en sus viviendas con ayuda a domicilio. “La población está cada vez más envejecida. Tenemos que buscar alternativas, porque no se va a solucionar la lista de espera con más plazas”.