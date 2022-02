“Se han producido peleas y los vecinos tienen miedo de salir a la calle”

Los vecinos del barrio de El Tablero viven con inquietud y miedo por culpa del comportamiento incívico de algunos jóvenes inmigrantes que viven en centros tutelados del sur de la isla.

Nueva Canarias ha presentado una moción en el pleno del ayuntamiento para que se tomen medidas sobre la gestión de los centros tutelados, que no son capaces de controlar a los menores conflictivos: “Queremos poner el foco en esas empresas que gestionan los centros de menores y que no hacen parte de su trabajo. Son cuatro centros que no pueden permitir que estos chicos deambulen desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche pidiendo dinero, molestando a los vecinos y peléandose”, denunció el representante de Nueva Canarias, Eulogio Hernández.

En relación a la actitud que muestran los menores y a la reacción de los vecinos del barrio, el integrante de la ejecutiva del partido nacionalista explicó que “hay inquietud y temor entre los vecinos. Hay un runrún porque se han producido peleas entre ellos y también se han peleado con los jóvenes de la zona en la plaza del Pueblo y ha tenido que intervenir, incluso, hasta la Policía Nacional”, y añadió que “se dedican a pedir dinero a la gente y eso no se ve con agrado. Los vecinos salen con miedo a la calle o no salen y entendemos que esos chicos no pueden estar deambulando como si tal cosa”.

La intención de Nueva Canarias con la moción es que los centros cumplan con sus obligaciones: “No son presos y tienen derecho a disfrutar, pero de manera tutelada y controlada. Estos chicos tienen necesidades, como todos, de comprarse un refresco o lo que les apetezca y sólo tienen dos maneras: pidiéndolo o robándolo. El problema ahora no es grave, pero puede llegar a serlo si la administración no toma medidas”, aseguró Hernández.

Por último, destacó la labor de uno de los centros en cuestión: “El centro Ayagaure es un modelo para el resto, porque a los menores les dan clases de español y organizan actividades deportivas, por poner varios ejemplos”, manifestó.