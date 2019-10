Hablan los trabajadores de Ryanair: "La incertidumbre es lo peor, no saber qué va a pasar"

La incertidumbre y la falta de noticias es la tónica dominante para los trabajadores de la empresa Ryanair afectados por el ERE que ha anunciado la compañía a consecuencia del cierre de sus bases en España, tres de ellas en Canarias: Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria, junto a la de Gerona. El sindicato USO ha confirmado que la empresa va a despedir a 432 trabajadores en nuestro país.

Es el caso de Marcos, un tripulante de cabina de 41 años y residente en el Puerto de la Cruz, que lleva trabajando 10 años en la compañía. A partir del 8 de enero tendrá que hacer frente a un despido que, como el resto de trabajadores, no considera que esté justificado. Según su testimonio, “nadie entiende que los números no den para cualquier empresa en Canarias, más después de la quiebra de Thomas Cook, porque son plazas que se pierden para las islas, pero la empresa no quiere poner aquí los aviones, no sabemos lo que hay detrás”.

Añade que “si buscaban destinos baratos, Gobierno de Canarias y cabildos están bajando las tasas, además tienen la subvención del 75%”. Marcos afronta una incertidumbre laboral de la que no es optimista, porque considera que con 41 años es difícil encontrar un trabajo en el mundo de la aviación. Él vive en pareja y no tiene hijos pero sí hipotecas, alquileres y prestamos que pagar.

Ahora está atento a las próximas reuniones que los sindicatos mantendrán con la empresa para ver cuales son los motivos que se alega y la posibilidad de que algunos trabajadores sean reubicados. Es consciente de la posibilidad de tener que desplazarse fuera de las islas para trabajar o incluso fuera de España.

El sindicato USO estudia estos días con sus abogados la documentación que les ha trasladado la compañía pero están convencidos de que el ERE acabará en los tribunales, porque entienden que no hay una justificación para su puesta en marcha. La central había solicitado que en el caso de que se produjera el cierre de bases, los trabajadores pudieran ser reubicados.

Van a solicitar una reunión con la ministra de Industria, Turismo y Comercio en funciones, Reyes Maroto, para pedir que el Estado tome cartas en el asunto y sobre todo, dicen, para conseguir que Ryanair respete la legislación laboral vigente en nuestro país, algo que ahora no se produce, señalan desde la central.