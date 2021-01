Habla la Comunidad Marroquí: “No podemos perder la confianza de los canarios”

Varias asociaciones y comunidades marroquíes de las islas han mostrado su rechazo por los altercados sucedidos en los últimos días por inmigrantes que se encuentran en Gran Canaria. Consideran que estas situaciones están provocando episodios de xenofobia y una fractura social. Es decir, que se rompa con la confianza entre la Comunidad Marroquí con Canarias.

Desde la Comunidad Marroquí han rechazado y condenado estos actos, ya que según han apuntado “no nos representan. Lo único que está provocando es que se rompa la confianza que llevamos tantos años construyendo con los canarios.”.

Salah Chehaib, es el vicepresidente de la Asociación Arenas Marroquí Islas Canarias: “Hemos construido mucha confianza con los canarios desde hace décadas. No podemos permitirnos el lujo de romper esa confianza y que por cuatro sinvergüenzas se eche todo atrás".

También ha condenado en COPE los actos violentos que hemos visto en los últimos días en Gran Canaria. “La verdad que en nombre de la asociación queremos reiterar nuestra unión, convivencia y armonía con el pueblo canario. Manifestamos nuestra plena solidaridad y condenamos estos actos violentos derivados por el flujo migratorio”.

Asegura que no les representa en ningún momento estos hechos y que están muy sorprendidos por lo que está ocurriendo con la inmigración y los canarios. Considera que los que no quieran estar en la isla y se comporten de esa manera, deben ser deportados a su lugar de origen. Salah Chehaib: “Todos estos actos violentos deben ser juzgados y no nos representan. Apelamos que se tomen las medidas legales o una decisión solvente para garantizar nuestra seguridad y la de nuestros hijos”.

El vicepresidente de la asociación: “Creo que ha llegado el momento de decir '¡Basta ya!', tras los numerosos episodios violentos causados en mayor medida por este fenómeno. Preocupa seriamente la manera de cómo afecta en todas nuestras relaciones socioculturales y en la confianza construida desde hace muchísimos años en Canarias”.

“LA INMIGRACIÓN QUE LLEGA AHORA, ES DIFERENTE A LA DE ANTES”

Salah CheJaib también ha insistido en que muchos inmigrantes utilizan Canarias como puente hacia Europa, pero que la mayoría no quiere quedarse aquí. “Estamos sorprendidos por estas situaciones. Ellos vienen y utilizan a Canarias como un puente. Se les ha negado el acceso a la península y de ahí repartirlos. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Hay gente que hace lo que le da la gana porque no les dejan irse a otro lado y eso es lo que estamos viendo”

También resalta que la inmigración que ha llegado a las islas ya no es la misma que llegaba hace 20 años, que tan solo quería trabajar. Salah Chehaib considera que ahora llegan a las islas sin saber muy bien qué hacer y sin buscar trabajo.

“La inmigración que llegaba antes, no es la misma que está llegando ahora. Antes, se buscaba un mejor estado de vida, agachaban cabezas y buscaban trabajo. La inmigración de ahora no viene a buscar un estilo de vida”, concluye.

Insiste en que no se “pueden permitir el lujo de romper la confianza de los canarios y que condenan cualquier acto violento que se haya producido en las islas”.