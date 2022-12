La gratuidad de las guaguas se aplicará cada mes, en la renovación del Bono Residente

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, se manifestado en La Mañana de COPE Gran Canaria sobre la gratuidad de las Guaguas a partir del 1 de enero, afirmando que los recursos que se van a destinar para implementar la medida “hubiesen estado mejor dirigidos si hubiesen asignan a mejorar el transporte público,” recordó que ahora mismo con el bono 10, el viaje en guagua solo “cuesta 0,42 euros y no hemos percibido que los usuarios soliciten una bajada de tarifas, nos demandaban otras cosas” no obstante, en cumplimiento a lo acordado entre con el Gobierno de España, advierte de que “estaremos a la altura seguimos trabajando para que el 1 de enero todos los viajeros puedan utilizar las guaguas gratis.”

La medida parte con 81 millones de euros, pero desde el ejecutivo ya se ha ratificado que se hará a demanda, es decir, si es necesario transmitir más recursos para el cumplimiento de la misma, se hará, sobre el impacto que podría tener la propuesta en el número de viajeros, el concejal ha reconocido que “no sabremos cuál será el incremento, cuando se bajaron los bonos al 50%, el aumento de viajeros no llegaron al 10 %, por lo que no sabremos cuál será el impacto de la medida.

Ramírez recordó que el Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria ha transferido 4 millones de euros para la compra de nuevas guaguas, no obstante, la llegada de las mismas necesitan un procedimiento reglado, “esto no es un supermercado, póngame 50, ironizó el concejal,” con lo cual con lo que “tenemos trabajaremos para poner en marcha la medida, además remarcó que se está mejorando el taller “para acortar los procesos de reparación de las guaguas."

Una de las controversias que se ha enfrentado la empresa pública, es qué va a pasar con el Bono 10, al tratarse de un título no nominativo, no puede entrar en la medida. Ramírez aseguró que “según lo pactado, solo se pueden acoger los modos multivajes nominativo, algo que no ocurre con el bono 10, por lo que tal cual está la medida, no podrá entrar."

No obstante, el Ayuntamiento ha acordado con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional que los dos primeros meses del año, cualquier persona que tenga un bono 10 con saldo, al pagarlo por la canceladora, no se descuenta, para que los usuarios no pierdan lo invertido y tengan tiempo para pasarse a la modalidad elegida por las instituciones para aplicar la bonificación.

Ramírez recordó que la gratuidad de las guaguas a través del bono nominativo se realizará cuando el mismo se tenga que renovar, explicando que: “si a principio de febrero se adquiere el Bono Residente , se pagará 5 euros por la emisión, al utilizarlo, se contabiliza los viajes que se realiza en febrero y si en este mes se hacen más de 15 viajes, al renovarse en marzo, será gratis, si no se han realizado los 15 trayectos, se cobrará.”

El concejal reconoció que muchos usuarios del Bono 10 se pasarán el Bono Residente, por lo que el personal encargado de gestionar los procesos asociados a la primera modalidad de viaje se trasladarán a la segunda “por lo que en principio no tendremos ningún inconveniente en cuanto a recursos humanos”

Finalmente, Ramírez, avanzo que Guaguas Municipales tiene preparada una amplia campaña publicitaria para informar a la población de como proceder.