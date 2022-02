Inés Gómez Quevedo se coronó como Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022 con la fantasía “Siempre”, diseñada por su propia hija, Grisela Guardia, con el propósito de mandar un mensaje de vida a las personas enfermas de cáncer.

La nueva reina de la gala celebrada anoche en el parque de Santa Catalina compartió su felicidad y su sorpresa en COPE Gran Canaria: “Cuando me nombraron, me sorprendió mucho y ni me lo creía, porque había muchos trajes, mucha competencia y muchas candidatas guapísimas. Y cuando escuché mi nombre, sentí una emoción muy grande y se me saltaron las lágrimas. No podía creer que fuera yo”, explicó.

La representante de Dihova Distribuciones Hoteleras confesó que, tras ganar el título de Gran Dama, “ya he cumplido mis promesas. Me siento súper bien y he convertido mi sueño en realidad. Vi nacer el traje desde el comienzo y colaboré con su creación pegando plumas y haciendo café y queques para el equipo hasta las 5 o 6 de la madrugada”.

Inés confesó el motivo que le llevó a subir al escenario: “He sufrido dos cánceres y he soportado mucha quimioterapìa, incluso sigo en revisiones, y mis hijos me dijeron que cuando estuviera mejor me subiría a un escenario. Y yo pensé que tenía que cumplir la promesa hecha a dos hijos maravillosos que tengo y que hicieron el traje con mucho amor. Nunca tiré la toalla”, confesó, antes de hacer un hermoso alegato a la vida: “Le doy gracias a la vida por darme otra oportunidad y desde aquí digo que siempre hay que luchar”.

La nueva Gran Dama recordó que “antes de estar enferma no me veía subiendo a un escenario, pero lo hice y no arrojé la tolla, porque soy una gran luchadora y quería cumplir la promesa que les hice a mis hijos. Eso me ayudó mucho”.