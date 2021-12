Gran Canaria seguirá en fase 3 a pesar de sumar un nuevo récord de contagios con 677 casos y seis fallecidos

Gran Canaria continuará en fase 3, no obstante, el Gobierno de Canarias ha advertido que seguirán día a día la incidencia de la isla, los motivos que aduce el consejero de Sanidad para no modificar la protección sanitaria es que “con las nuevas medidas aprobadas por el consejo interterritorial después de la irrupción de la vacunación, se establece una nueva forma de medir y evaluar la pandemia, toma especial relevancia con la presión hospitalaria y a pesar del incremento exponencial de casos, todavía no tenemos los indicadores en ratios altos.”

Lo que sí ha decretado el Ejecutivo es una modificación de los horarios de cierre de la hostelería y ocio nocturno, así en nivel 1, los locales cerrarán a las 03:00 horas, en nivel 2, a las 02:00 horas, y en 3 y 4 el cierre se ha establecido a las 01:00 horas.

NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS EN GRAN CANARIA

Gran Canaria vuelve a establecer un nuevo récord de contagios diarios al sumar 677 nuevos casos, así el total de afectados por covid desde el inicio de la pandemia asciende a 45.819, de los que 39.461 han superado la enfermedad, 383 fallecidos, al sumar 6 óbitos más y los activos se acercan a los 6.000 al contabilizar 5.975. La Incidencia Acumulada a 7 días es de 369,01 casos, a 14 sube hasta los 559,43 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la presión hospitalaria de pacientes covid que ocupan camas uci, la tasa ha bajado y se queda en riesgo medio con un 14,98 %.

Lanzarote aporta 161 nuevos casos, el total de contagios en la isla asciende a 8.574, de los que 7.754 han superado la enfermedad, 53 fallecidos, de ellos 51 en Arrecife de Lanzarote y los activos están en 767. La IA a 7 días es de 375,45 casos, a 14 sube hasta los 541,04 casos por cada 100.000 habitantes.

Fuerteventura apunta 84 nuevos contagios, el total es de 6.416, con 4.931 altas, 23 fallecidos y 1.462 activos. La IA a 7 días es de 408,41 casos, a 14 asciende a 736,65 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria de camas UCI con pacientes covid es bajo con un 9,09 %.

8 FALLECIDOS Y CASI 3.000 NUEVOS CASOS EN CANARIAS

Canarias ha registrado 2.957 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord de contagios que eleva el total de casos acumulados en las islas a 125.835, mientras que tiene que lamentar la muerte de ocho personas que sitúan en 1.104 el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En respecto a los fallecidos, se ha notificado la muerte de ocho personas, dos en Tenerife y seis en Gran Canaria, de entre 58 y 92 años. Todos los fallecidos tenían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario.

Según informa la Consejería de Sanidad, en las islas hay 21.595 activos, de los cuales 54 están ingresados en UCI (-4 respecto a ayer) y 301 permanecen hospitalizados (+6).

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sube a 610,03 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días a los 868,54 casos por 100.000 habitantes.

Hasta hoy se han realizado un total de 2.620.521 pruebas PCR en las islas, de las que 19.086 se corresponden a las últimas 24 horas.

