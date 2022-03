Gran Canaria rinde homenaje a los protagonistas del "boom" de su gastronomía

El Cabildo de Gran Canaria y el director comercial para España y Portugal de la Guía Michelin, Miguel Pereda, han celebrado este lunes un acto de homenaje a los cocineros de la isla galardonados en 2022, por haber visto reconocido su trabajo "aún en tiempos de crisis".



Así lo ha expresado en el acto celebrado en la Casa de Colón el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, que ha querido agradecer a los hombres y mujeres de Gran Canaria que han hecho posible "en los dos o tres últimos años que exista un boom de la gastronomía en la isla", que se debe "al esfuerzo del colectivo, que aún en tiempos de crisis han sacado fuerzas de donde no las había para hacer posible que hoy haya importantes restaurante con reconocimiento, para la sociedad grancanaria y los visitantes".



Para Morales, la gastronomía es "un atractivo más para el turismo, para generar recursos para el sector primario, para potenciar el kilómetro 0 y la sostenibilidad", por lo que en esta acto han querido "reconocer a los cocineros y también a los empresarios que hay detrás su valor en potenciar la gastronomía local".



Como ha indicado, son ellos quienes "a partir de los productos de calidad que elaboran, los convierten en arte para ofrecerlos a la sociedad" como una herramienta también "para diversificar la oferta de la isla".



En Gran Canaria, se ha pasado "del lamento por la ausencia de oferta gastronómica a la aparición de red de cocineros y empresarios que suman atractivos, apostando por una gastronomía de vanguardia", que es realidad gracias a "quienes abren las cocinas, madrugan en los mercados, y crean menús que son partituras del buen comer".



Morales ha agradecido el "talento, la resiliencia, el trabajo y el amor a la tierra" en estos meses de pandemia y ha insistido en que el Cabildo "les apoya en esta aventura apasionante" de "aportar gastronomía de calidad" y que esta "sea parte del paisaje".



El presidente del Cabildo ve en la gastronomía "una herramienta de mejorar la calidad de vida en la isla, generar empleo y economía, recuperar y actualizar tradiciones, diversificar turismo y avanzar en un cambio cultural" hacia "un modelo sostenible de soberanía energética y alimentaria" con el kilómetro 0 como "elemento decisivo" para la descarbonización, la consolidación del paisaje, la riqueza patrominial, la identidad y la diversificación", entre otras cuestiones.



El director comercial de la Guía Michelín, Miguel Pereda, ha señalado la importancia de esta guía "referencia mundial" de "estar cerca de los territorios que reconocen la gastronomía como eje turístico e internacional" y en la isla "además de un clima privilegiado, hay una cocina excepcional", que es "mezcla de tradición y vanguardia gracias a la riqueza del producto".



Pereda ha explicado que la gastronomía "se expresa a través de los 13 restaurantes de la isla seleccionados en la Guía y unos 45 en Canarias", en un número que espera "siga aumentando año tras año".



En representación de los restaurantes recomendados de la Guía Michelín 2022, han participado en el acto los cocineros de Bevir, Embarcadero, Decontrabando, Deliciosa Marta, Tabaiba, BIB Gourmand, Casa Brito, El Equilibrista 33, Pícaro y El Santo; y también los que lucen una estrella, caso de La Aquarela, Los Guayres y Poemas by Hermanos Padrón.



Germán Ortega, representando a La Aquarela, se ha confesado "orgulloso de pertenecer a este grupo de profesionales con tanto talento" y ha agradecido "el apoyo de la guía Michelín, la más bonita del mundo".



Por su parte, el director general de la cadena Cordial, Nicolás Villalobos, en representación de Los Guayres, ha elogiado el mérito del cocinero Alexis Álvarez, ausente en el acto, y ha dedicado el reconocimiento a la madre del chef, "cuya influencia ha sido crucial para reinterpretar recetas" que hoy son estrella Michelín.



Por su parte, los hermanos Padrón, de Poemas by Hermanos Padrón, han celebrado seguir siendo parte "del sueño de ser estrella Michelín" que ha sido "una guía generadora de un sueño del que aún no hemos despertado, y que se ha construido con trabajo y esfuerzo".



También ha destacado a "los jóvenes talentos que vienen detrás" y que serán estandartes de que "Canarias es una y tiene sabor, el de una gastronomía espectacular".