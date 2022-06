Gran Canaria, respaldada como sede del Observatorio Iberoamericano de Turismo

Gran Canaria ha recibido este sábado en el I Foro Iberoamericano de Alto Nivel de Turismo el respaldo del Parlamento Centroamericano a su candidatura como una de las dos sedes del Observatorio Iberoamericano de Turismo, un organismo internacional que trabajará en este ámbito de los 22 países iberoamericanos.



Esta cuestión se resolverá en la XXVIII cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno, que se celebrará en marzo de 2023 en la República Dominicana y se centrará en la recuperación del turismo en esos países.



En la primera jornada de este foro, que se desarrolla en el sur de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de esta isla, Antonio Morales, ha considerado que acoger una de las dos sedes de este observatorio "reforzará el protagonismo de este destino turístico entre numerosos países que lo consideran una referencia" y supondrá una nueva oportunidad para "abordar la sostenibilidad y las soluciones para salir de la crisis sanitaria".



Morales ha recalcado ante el director general de Turespaña, Miguel Sanz, que Gran Canaria "también se postula como candidata para acoger el Observatorio de la Agencia Europea del Turismo", según ha informado la corporación insular en un comunicado.



El responsable del organismo público dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y dedicado a la promoción exterior del sector turístico español, ha destacado la buena relación de España con Iberoamérica y el muy importante papel que "el turismo juega en el desarrollo del territorio y de las personas".



Miguel Sanz ha abogado por que se desarrollen "políticas de gestión turística que permitan maximizar las especialidades positivas del turismo: empleo de calidad, desarrollo económico, creación de riqueza, conservación del patrimonio y de los recursos naturales, entre otros, y minimizar las especialidades negativas derivadas de la actividad turística que se puedan desarrollar".



Para Sanz, Canarias, y concretamente Gran Canaria, "es uno de los trasatlánticos de la industria turística española", al tiempo que ha valorado que esta isla "está transformando el sector a un modelo más sostenible, no solo respecto al medioambiente, si no también socialmente".



La ministra de Turismo de Nicaragua, Anasha Campbell, ha explicado que el turismo en este país, al que su gobierno da prioridad desde 2007, "no sólo como fuente de generación de empleo o divisas, si no también como preservación de los recursos naturales y la identidad cultural, ayuda a la erradicación de la pobreza, ya que contribuye a la mejora de la calidad de vida del pueblo".



Campbell ha asegurado que Nicaragua desarrolla una actividad turística sostenible "en todos los sentidos: no solo en el ámbito medioambiental, si no que también se persigue que los ciudadanos reciban de forma directa los beneficios" de esta industria.



El I Foro Iberoamericano de Alto Nivel de Turismo, que reúne en Gran Canaria a medio centenar de altas autoridades de la mayoría de los países iberoamericanos, diversas instituciones y expertos, aborda en sus paneles técnicos de debate cuestiones como la recuperación del sector turístico en Iberoamérica tras la covid-19, la movilidad aérea, el impulso a un modelo de desarrollo ecosostenible y de turismo de calidad, así como el análisis del modelo de la isla española de Gran Canaria como referente en el ámbito internacional por sus destacadas políticas en el sector, detalla la nota.