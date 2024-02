Gran Canaria patrocina a Isabel Pantoja por su tirón publicitario y desata la polémica

El Cabildo de Gran Canaria se ha visto envuelto en una polémica que rebasa la política local para adentrarse en los programas del corazón por su decisión de patrocinar con 160.500 euros la gira de Isabel Pantoja a cambio de que la tonadillera promocione la imagen de la isla en 17 conciertos.



El informe, que justifica el contrato con Isabel Pantoja, defiende que contar con "una figura tan destacada" promocionando la marca 'Gran Canaria, la isla de mi vida' puede repercutir en una mayor afluencia de turistas a la isla, por la atención que despierta "en sus fans dentro y fuera de España".



"Isabel Pantoja es una artista con una base de fans que se extiende más allá del territorio español. Al patrocinar su gira, Gran Canaria tendrá la oportunidad de ser reconocida a nivel internacional, aumentando su visibilidad como un destino cultural y de entretenimiento de primer nivel", añade este documento, que detalla las 17 ciudades que recorrerá la cantante andaluza.



En ese informe se da por bueno el valor que la productora de la gira atribuye a la notoriedad que aportará a Gran Canaria el hecho de que Isabel Pantoja la mencione en sus conciertos o en su redes sociales y permita, además, que se proyecte antes de ellos un vídeo de promoción turística de la isla.



Todo ello vale, aseguran, 1,35 millones de euros, nueve veces que el gasto en el patrocinio (150.000 euros, más 10.500 correspondientes impuestos indirectos, IGIC).



"Su repercusión en los medios de comunicación proporcionará un beneficio publicitario e incluso económico, superior a otros sistemas de publicidad directa o convencionales", argumenta el informe.



Los responsables de estos números sostienen que poder proyectar un vídeo de Gran Canaria antes de cada concierto de Pantoja en 17 ciudades tiene un valor económico muy similar a lo que costaría contratar ese tiempo publicitario "en horario de máxima audiencia" en cadenas de televisiones del alcance.

Teodoro Sosa: "Si fuese por mí, empadronaría ya a Isabel Pantoja en Gáldar" Advierte que lo publicado en otros medios, asegurando que el Cabildo le comprará una casa a la tonadillera, es un disparate y producto de especulaciones falsas Redacción COPE Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria 31 ene 2024 - 13:03

El PP del cabildo insular: "Este patrocinio es un esperpento"

"Es un esperpento", ha denunciado este jueves el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, que percibe en toda la polémica desatada por este contrato unas notas de "crítica generalizada" que, a su juicio, "en nada le convienen" a la isla.



En este caso, la polémica ha saltado de los platós de televisión a la política insular, pero no es la primera vez que el Cabildo de Gran Canaria patrocina a un cantante o a un festival, como ha recordado su consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, de Nueva Canarias.



Según Sosa, el gasto que el Cabildo realiza en la gira de Isabel Pantoja está justificado por su retorno publicitario, con criterios que no se diferencian en nada, añade, de los empleados para subvencionar festivales como Boombastic o Granca Live Fest o conciertos como los ofrecidos en el pasado en la isla por Raphael, por su contribución a la promoción de la marca "Gran Canaria".



El consejero de Presidencia ha advertido, además, que el Cabildo de Gran Canaria no es la única administración de las islas que patrocinó el concierto de Isabel Pantoja, sino que también lo hizo Promotur Turismo de Canarias, sociedad pública del Gobierno canario dependiente de un área que ahora gestiona el Partido Popular.



En su caso, el Gobierno de Canarias contribuyó a la organización del concierto de Pantoja en las islas del pasado verano con 120.597 euros, como acredita una resolución.

"No veo por qué (en el PP) no critican también de la misma forma y con la misma contundencia el contrato de Promotur", ha añadido Sosa.



Miguel Jorge ha replicado a ese argumento que, como portavoz en el Cabildo, a él le corresponde exigir cuentas sobre lo que sucede en esta administración. No obstante, fuentes del partido ha precisado que ese patrocinio corresponde a la legislatura anterior, con el PSOE y Nueva Canarias en el Gobierno de Canarias, y se cerró en un concurso público.



En el caso del patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el PP ha anunciado que han pedido el expediente completo del patrocinio, porque hay detalles que "llaman la atención".



Entre esas cuestiones, su portavoz insular ha mencionado el hecho de que "no exista un informe técnico que avale este tipo de contrato por un funcionario especializado" y que, pese a buscarse un retorno en forma de promoción turística, no se haya contado en este expediente con el organismo público Turismo de Gran Canaria.