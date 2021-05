Gran Canaria pasa a nivel 1 de protección sanitaria

Gran Canaria bajará de nivel 1 al presentar índices epidemiológico positivos. La isla ya demostraba desde hace semana una bajada considerable no sólo en el número de contagios diarios, también en la incidencia acumulada, además ahora mismo no presenta ningún parámetro en nivel rojo, todo lo contrario la tendencia ha sido disminuir el nivel de riesgo sanitario.

Entre las medidas acordadas para el nivel de alerta 1, las más trascendentes se dan en la hostelería, las terrazas al aire libre tendrá un aforo del 100 % con un máximo de mesa de 10 personas, además en el interior se limita la ocuap iòn al 75% con un número de comensales no superior a 6, también se permite el consumo en barra en grupos de 4 personas como máximo, en cuanto al cierre de los establecimientos, el horario no varía y será a las 00:00 horas.

El aforo máximo en espacios públicos o privados continuará en 10 personas convivientes. En cuanto a la actividad deportiva interior y exterior, se establece un grupo máximo de 6 personas incluido el monitor si no puede mantenerse la distancia de 2 metros y con un aforo máximo del 75% en cada estancia.

Eventos multitudinarios: de carácter ocasional, esporádico o no programado a los que concurran más de 10 personas, podrán celebrarse con autorización previa. En el ámbito laboral hasta un 75 % aforo en espacios comunes (aseos, office, salas de reuniones, entrada…) Establecimientos turísticos de alojamiento (zonascomunes interiores sinconsumo de alimentos) el aforo no puede superar el 75 % y en grupos máximos de 10 personas. Museos, salas de exposiciones, bibliotecas y monumentos y otros equipamientos culturales. máximo de 10 personas y con aforo no superior al 75 %.

