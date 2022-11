Gran Canaria analiza al cliente del norte de la isla para avanzar en el turismo sostenible

Turismo de Gran Canaria ha presentado el primer informe de clientes en los municipios del norte de Gran Canaria, en el que se recoge que uno de cada cuatro turistas visita alguno de los 11 municipios que conforman este espacio.



El consejero de Turismo, Carlos Álamo, acompañado del alcalde de Arucas, Juan José Facundo, en calidad de presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, ha destacado en un comunicado que esta iniciativa, la primera en su categoría, responde a la "intención de poner en marcha proyectos de manera conjunta para incentivar el desarrollo turístico, bajo criterios de sostenibilidad".



En los dos primeros trimestres del 2022 visitaron los municipios del norte de Gran Canaria un total de 327.100 turistas (170.310 + 156.790).



En el segundo trimestre, se supera en un 2% la comparativa con 2019. Aunque el primer trimestre es un 35% menor, ya que en el año precovid acudieron 265.017 clientes.



En estos momentos se trabaja en incorporar los datos del tercer trimestre. Por lo tanto, en torno a un 23% del total de turistas que llegan a Gran Canaria visitan a su vez los municipios del norte: es decir, entre uno de cada cuatro o uno de cada tres clientes que llegan a la isla.



Gran Canaria tiene "infinidad de atractivos en el conjunto de su geografía y una oferta turística complementaria" que cuenta con los "mejores indicadores de calidad con los que contamos para ganar en competitividad y presentarnos ante nuestros principales mercados con un destino renovado, mejorado y uno que no se limita a la fortaleza del producto de sol y playa sino va más allá" y apuesta por tendencias actuales como "la sostenibilidad o el del turismo activo”, ha señalado Álamo.



Este "no es un estudio comparativo sino para conocer el lugar y a partir de estos indicadores explorar las posibilidades de crecimiento", siempre "bajo los criterios de un modelo de desarrollo que sea sostenible y adecuado con los cuidados del medio ambiente al contar con un patrimonio natural, cultural y paisajístico idóneo para ello".



El presidente de la Mancomunidad del Norte, Juan Jesús Facundo, ha recalcado que la mejora en la comunicación viaria de la isla ofrece la "oportunidad de que los turistas que llegan a la zona sur puedan conocer cómodamente la oferta turística de la Mancomunidad del Norte", un espacio formado por once municipios: Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco.



"El norte ha ido creciendo como un "complemento perfecto a la oferta de sol y playa del sur" porque el turista actual "busca otras experiencias, quiere conocer la historia, su gastronomía y sus tradiciones".



En el norte está "la experiencia cultural, una oferta etnográfica, una excelente en gastronomía y una serie de experiencias de calidad" aunque "sí es verdad que tenemos el handicap de las pernoctaciones al carecer de camas y porque no es el crecimiento que buscamos", ha expuesto Facundo, y porque "la isla se beneficia del movimiento de turistas".



Se trata de "poner en valor nuestro producto, fomentar el turismo de las viviendas vacacionales, de la oferta rural y de pequeños hoteles de carácter emblemático" dentro de los cascos históricos como "parte de la oferta complementaria", ha dicho.



El informe presentado ha sido realizado a partir de los datos del Instituto Canario de Estadística del Gobierno de Canarias, el ISTAC, recogidos en su Encuesta de Gasto Turístico (EGT), y se apoya en estadísticas de Frontur y en encuestas propias de Turismo de Gran Canaria sobre satisfacción del cliente en relación a la experiencia completa.



Los clientes definen su visita a los municipios del norte como "mejor de los esperado" en un 46% de los casos.