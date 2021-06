Gran Canaria en alerta por temperaturas máximas e incendios

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha declarado la situación de Alerta por Temperaturas Máximas y riesgo de Incendios Forestales en la isla de Gran Canaria a partir de las 09.00 horas de este miércoles.

Esta decisión, explica el Ejecutivo regional, se ha adoptado atendiendo a la información disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En este sentido, se esperan que las temperaturas máximas generalizadas puedan alcanzar entre los 35 y 37ºC, dándose los valores máximos durante las horas centrales del día, entre las 11.00 y las 19.00 horas.

También se espera que las mínimas nocturnas estén por encima de los 20ºC en amplias zonas de la isla, siendo especialmente notables en las cumbres y zonas del interior, así como medianías orientadas al sur, aunque también se harán notar en zonas de interior, medianías norte y noroeste (Valle de Agaete, Teror, Valleseco).

Por todo ello, se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección que pueden encontrar en la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

En cuanto a la alerta por riesgo de Incendios Forestales, la Dirección General de Seguridad y Emergencias lo ha decretado en base a la información disponible y en aplicación al Plan Especial INFOCA.

Así el riesgo se debe a que se espera una temperatura máxima cercana a los 40º y humedad en torno al 20 por ciento en zonas de medianías y cumbres, pudiendo soplar el viento en cumbres a 60 Km/h del sureste girando a suroeste a lo largo del día, mientras que en medianías el viento puede soplar entre los 40 y 50 Km/h del noreste.

Hoy sigue predominante la nubosidad de tipo medio y alto y la calima en altura. Aviso por temperaturas máximas de 34º C en zonas orientadas al sur y oeste. No se descarta que se alcancen 37º C en el interior sur de Gran Canaria. Rachas muy fuertes de componente oeste en el Teide.